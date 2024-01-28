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Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Yunan Liginde neden seyircisiz oynanıyor? Yunanistan Ligi'nde neden taraftar yok?

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Yunanistan Liginde karşılaşmalarda taraftarları göremeyen birçok izleyici Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Yunan Liginde neden seyircisiz oynanıyor? Yunanistan Ligi'nde neden taraftar yok?

Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Sorusu, son zamanlarda Yunanistan Ligi hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Yunanistan Ligi'ne ilgi duyan futbolseverler maçların neden seyircisiz oynandığını merak ediyor. Peki, Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Yunan Liginde neden seyircisiz oynanıyor? Yunanistan Ligi'nde neden taraftar yok?

YUNANİSTAN LİGİ NEDEN SEYİRCİ YOK?

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, son olarak Olympiakos ile Panathinaikos voleybol takımları arasındaki müsabakada yaşanan olayın ardından, ülkede sporda şiddetle mücadele amacıyla yeni önlemler alacaklarını açıklamıştı. Marinakis, 18 yaşındaki bir taraftarın kullandığı işaret fişeği nedeniyle ağır yaralanan bir polis memuru üzerinden yapılan bu açıklamada, futbolun etkilenmemesi adına Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) maçlarının 12 Şubat 2024 tarihine kadar seyircisiz oynanmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

Seyircisiz oynanacak bu süre zarfında, Süper Lig maçlarının gerçekleştiği stadyumlara yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirilmesi ve taraftarların kimlik kontrolü için dijital bir uygulamanın kullanılması gibi önlemler alınacağını belirten Marinakis, güvenliği artırmak amacıyla altyapı çalışmalarına hız verileceğini de vurgulamıştı. Bu adımların sporda şiddeti önleme amacına hizmet etmesi ve taraftarların güvenliğini sağlamak için atılan önemli adımlar olarak öne çıkacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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