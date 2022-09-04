Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Lavrion Kampı nedir? Lavrion Kampı Yunanistan nedir? Lavrion Kampı nerede? Lavrion Kampı nedir merak edildi.

Lavrion Kampı Yunanistan nedir? Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalandı. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Lavrion Kampı nedir? Lavrion Kampı Yunanistan nedir? Lavrion Kampı nerede? LavrionKampı nedir merak edildi. İşte detaylar...

LAVRİON KAMPI NEDİR?

Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor. Ancak beldedeki göçmen kampı adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor. Kampta yuvalanan teröristlerin faaliyetleri geçtiğimiz aylarda Yunan medyasına da yansımıştı. Yunan StarNEWS televizyonunda Lavrion kampına ait haber yayınlandı.

PKK'YA AİT SEMBOLLER VE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN GÖRSELLERİ

Lavrion Kampı içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Öcalan'ın görsellerinin yer alması dikkati çekti. Kanalın bu kampta röportaj yaptığı ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan kişilerin, terör örgütünün gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve terör suçlarından aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

LAVRİON NEREDE?

Lavrion, Yunanistan'ın Doğu Attika Bölgesi'ne bağlı Lavreotiki belediyesinin merkezi olan köydür. Köy, Atina'nın güneydoğusunda yer almakta olup Atina metropolitan alanının bir parçasıdır. Köyün nüfusu 2011 yılı itibarı ile 7,078'dir.