Yunanistan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Yunanistan depremleri! 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Yunanistan deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Yunanistan deprem ve AFAD Yunanistan'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Yunanistan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Yunanistan depremleri! 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Yunanistan deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Yunanistandeprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Yunanistan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Yunanistandepremleri! 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

YUNANİSTAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.