Yunanistan'dan tahliye edilen turistler Marmaris'e getirildi

YUNANİSTAN'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, tahliye edilen turistlerden 95'i Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Marmaris Cruise Limanı'na getirildi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ile turistik tesislere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı'na getirildi. Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Yaşadıkları korku ve panik yüzlerinden okunan Alman turistler, "Almanya'dan Rodos'a tatile geldik Kaldığımız otel yangından etkilendi. Yangın çok büyük. Yollar kapalı, sahiller insanlarla dolu. Ülkemize dönüyoruz" dediler.