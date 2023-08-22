Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarından acı haber geldi. Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda insanların cansız bedenleri bulundu. Vatandaşların ise merakla beklediği bir diğer konu ise Yunanistan'daki yangınlarda ölü var mı, kaç kişi öldü? Oldu. İşte son dakika gelişmeleri…

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangını ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Ekipler Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda ise insanların cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Yunanistan'daki yangınlarda ölü var mı, kaç kişi öldü? Detaylar haberimizdedir…

YUNANİSTAN'DAKİ YANGINLARDA ÖLÜ VAR MI, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınına rağmen, ekiplerin çabalarına rağmen hala kontrol altına alınamamış durumda. Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda ise ekipler, 18 kişinin hayatını kaybettiği üzücü bir tablo ile karşılaştı.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı. Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı.

ÇOK SAYIDA EV KÜLE DÖNDÜ

Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi. Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı. Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü. Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.

BİRDEN FAZLA NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta da yangın çıktı. Üç noktada çıkan yangın nedeniyle Kineta-Ano Liosia tren seferleri durduruldu. Aspropirgos'taki bazı yerleşim birimleri de tahliye edildi. Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yangın nedeniyle dün bir kişinin hayatını kaybettiği Viotia'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki çoğu yerleşim birimi tahliye edilirken çok sayıda ev ve araç yangında kül oldu. Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde hayvanlarını alevlerden korumaya çalışan bir çoban ile Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir göçmen, yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti.