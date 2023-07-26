Yunanistan'ın Rodos Adası'nda süren yangın 8 gündür devam ediyor. Şimdiye kadar 19 bin kişinin tahliye edildiği adanın yüzde 10'unun yandığı tahmin ediliyor. Peki, Yunanistan'da yangın mı var? Yunanistan Rodos'ta yangın söndürüldü mü? Yunanistan'da orman yangını devam ediyor mu?

Yunanistan'ın Rodos adasında sekizinci gününe yaklaşan yangınlarda ada topraklarının yüzde 10'unun yandığı tahmin ediliyor. Korfu ve Eğriboz adalarında da yangınlarla mücadele sürüyor. Alman haber ajansına konuşan bir itfaiye görevlisi, acil yardım çağrısı yaparak, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Aksi takdirde yarına kadar Ada'nın güneyi tamamen yanıp kül olacak" dedi. Peki, Yunanistan'da yangın mı var? Yunanistan Rodos'ta yangın söndürüldü mü? Yunanistan'da orman yangını devam ediyor mu?

YUNANİSTAN'DA YANGIN MI VAR?

Devlet televizyonu ERT, 150 kilometrekarelik bir alanın, yani Ada topraklarının yüzde 10'unun yandığının tahmin edildiğini bildirirken çevre kuruluşu WWF, sadece geçen hafta ülke genelinde 35 bin hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı.

Rodos'ta 260 itfaiyecinin dokuz yangın söndürme uçağı ve iki helikopter eşliğinde sürdürdüğü mücadele sekizinci gününe yaklaştı. Ada'dan toplam 19 bin kişi tahliye edildi. Rodos Başsavcılığı, yangınların nasıl çıktığına ve yetkililerin yangına yeterince hazırlıklı olup olmadığına dair soruşturma başlattı.

YUNANİSTAN'DA ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

Rodos'ta süren yangınlarla mücadele edilirken, Ada'nın güneydoğusundaki Vati köyü yakınında öğlen saatlerinde bir yangın daha çıktığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir itfaiye görevlisi, acil yardım çağrısı yaparak, "Acil yardıma ihtiyacımız var. Aksi takdirde yarına kadar Ada'nın güneyi tamamen yanıp kül olacak" dedi.

Yunanistan'ın gözde tatil adalarından Rodos, yılda 1,5 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yangınlar nedeniyle hafta sonu boyunca yaklaşık 20 bin kişi evlerinden ve kaldıkları otellerden tahliye edildi. Pazartesi günü 2 binden fazla turistin uçakla ülkelerine döndüğü, tur operatörlerinin de adaya gelişleri iptal ettiği bildirildi. Turizm, Yunanistan'ın GSYİH'sinin yüzde 18'ini oluşturuyor.