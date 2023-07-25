Yunanistan'da uçak mı düştü? (VİDEO) Yunanistan yangın söndürme uçağı düştü mü?

Yunanistan'ın Rodos adasında 8 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Ayrıca Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor. Öte yandan bugün Eğriboz adasındaki yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bu gelişmenin ardından Yunanistan'da uçak mı düştü? Yunanistan yangın söndürme uçağı düştü mü? Soruları gündeme taşındı.

Yunanistan'da uçak mı düştü? Yunanistan'ın Rodos adasında 8 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Öte yandan bugün Eğriboz adasındaki yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bu gelişmenin ardından Yunanistan'da uçak mı düştü? Yunanistan yangın söndürme uçağı düştü mü? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

YUNANİSTAN'DA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Yunanistan'da orman yangınlarının 8. gününde alevlerle mücadele sürerken bir yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye kurtarma helikopteri sevk edildi, 2 pilotun akıbeti bilinmiyor. Öte yandan, uçağın düşüş anı kameraya yansıdı.

YUNANİSTAN'DA YANGIN SON DURUMU NEDİR?

Rodos'ta orman yangınları, adayı neredeyse ikiye bölmüş durumda. Güneyde Asklipio'dan kuzeyde Eleousa'ya kadar uzanan bölgede ormanlar küle döndü.

YUNANİSTAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTLARI YAŞIYOR MU?

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü. İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

TÜRK UÇAKLARI DA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Türkiye'nin Rodos Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rodos'taki yangına müdahale için Türk uçaklarının 15,5 saat uçuş gerçekleştirdiği ifade edilerek, "Pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,5 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır" denildi.

TURİSTLER NEREYE TAHLİYE EDİLDİ?

Öte yandan, Rodos Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Gümrüklü Limanı'na gelen 400' ü aşkın turist Fethiye'deki otellere yerleştirilirken bir kısmı da Dalaman Havaalanı'na götürüldü.