Yunanistan'da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 40,81'ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) seçimin galibi oldu. Ancak mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor. Peki, Yunanistan'da seçimi kim kazandı? Yunanistan seçim sonuçları belli oldu mu?

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların 85'inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,81'ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Peki, Yunanistan'da seçimi kim kazandı? Yunanistan seçim sonuçları belli oldu mu?

YUNANİSTAN'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 85'ininden fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) oyların yüzde 40,80'ini alarak seçimin galibi olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

ÇİPRAS İKİNCİ BİTİRDİ

ND'nin ardından Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak'ın (SYRIZA) oyların yüzde 20,06'sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) oyların yüzde 11,62'sini, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) oyların yüzde 7,17'sini, Helen Çözümü'nün (EL) oyların yüzde 4,47'sini aldı.

RESMİ SONUÇLAR YARIN AÇIKLANACAK

Seçime katılan 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasından toplam 5 parti ve ittifak yüzde 3 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı. Seçime dair resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

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