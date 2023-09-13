Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ün son fotoğrafları ortaya çıktı

Yunanistan'da 6 Türk'ün infaz edilmesinin yankıları sürerken, öldürülenlerden 3'ünün suç örgütü lideri Barış Boyun'un adamları olduğu öğrenildi. Saldırı öncesinde kurbanlara, "Bulunduğunuz yer deşifre oldu. Çabuk kaçın" şeklinde mesaj geldiği belirlenirken, hayatını kaybeden 6 kişiden 5'inin yer aldığı son fotoğraf karesi de yer aldı. Yunanistan'da kiralanan bir evin bahçesinde çekilen fotoğraftaki şahıslardan birinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Yunanistan'da altı Türk'ün infaz edildiği olayla ilgili yeni detaylar geldi. Saldırı öncesinde "Oradan kaçın" diye bir mesaj atıldı. Öldürülen altı kişiden üçü hakkında "Barış Boyun çetesi üyesi olmaktan" arama kaydı olduğu öğrenildi. Ölenlerin Yunanistan'da kiralanan bir evin bahçesinde çektirdiği "son" fotoğraf da ortaya çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da altı Türk'ün öldürüldüğü saldırı Avrupa basınında geniş yer aldı. Bir motosiklet ve otomobille gelen saldırganların öldürdüğü altı kişiden beşinin üzerinde "sahte Fransız pasaportu" bulundu.

Yunan polisinin yaptığı çalışmada, henüz olay anına ait kamera kaydı bulunmadığı, ancak silah seslerinin duyulduğu bir görüntüye ulaşıldığı belirtildi. Olay yerinde 25'e yakın boş kovan da bulundu.

BARIŞ BOYUN'UN ADAMLARI

Cinayete kurban gidenlerden üçünün, Kırmızı Bülten'le aranan İtalya'daki suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un adamları olduğu belirtildi.Edinilen bilgilere göre şüphelilerin suç kayıtları arasında Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmak da var ve bu suçtan da aranma kararları bulunuyor.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Öldürülen isimlerden beşinin kimliğinin Türk emniyet birimlerince de belirlendiği öğrenildi. Buna göre o isimler, Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24).

İnfaz edilen beş kişinin 91 suç, 33 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Suç kayıtları arasında cinayet, yaralama, silah kanuna muhalefet, hırsızlık gibi suçların yer aldığı belirtildi.

"KAÇIN" MESAJI

Yunan polisinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, öldürülen kişilerin cep telefonlarının da incelendiği öğrenildi. İddiaya göre, telefonlardaki mesajların birinde "Bulunduğunuz yer deşifre oldu. Çabuk kaçın" ifadesi var.

İnfazın da bu mesajdan 10 dakika sonra yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili Atina Havalimanı'nda bir kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin Süleyman D. (32) olduğu belirtildi. "Sahte Portekiz pasaportu" bulunan şüphelinin çantasında "boş kovan" olduğu öğrenildi.

O KİŞİ KİM?

Çeteler arasındaki çatışma sosyal medyada dayer alırken, karşı grupların birbirlerini tehdit ettikleri görüntülerede rastlanıldı. Ayrıca öldürülen Oğuz Kaan T.'nin infaz öncesi paylaştığı bir fotoğrafta, cinayete kurban giden beş kişinin yer aldığı görülüyor.

Fotoğraf çekilen yerin ise Yunanistan'da kiralanan bir evin bahçesi olduğu belirtiliyor. O fotoğraftaki bir kişinin ismi ise netleştirilemedi.