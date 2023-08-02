Yunanistan Başbakanı, yangınlar nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere ücretsiz tatil sözü verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere gelecek ilkbahar veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunacaklarını açıkladı. Temmuzda çıkan yangınlarda 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış ve 20 bin kişi tahliye edilmişti.