Yunanistan Başbakanı, yangınlar nedeniyle tahliye edilen turistlere ücretsiz tatil sözü verdi

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, orman yangınları nedeniyle tahliye edilen turistlere gelecek yıl ilkbahar veya sonbaharda Rodos Adası'nda bir hafta ücretsiz tatil sözü verdi. Miçotakis, yangınların etkisinin azaldığını ve adanın normale döndüğünü belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, orman yangınları nedeniyle tahliye edilen turistlere gelecek yıl ilkbahar veya sonbaharda Rodos Adası'nda bir hafta ücretsiz tatil sözü verdi.

Orman yangınları nedeniyle Yunanistan'da binlerce turist tatillerini yarıda kesmiş ve güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, orman yangınları nedeniyle tahliye edilen turistlere gelecek yıl ilkbahar veya sonbaharda Rodos Adası'nda bir hafta ücretsiz tatil sözü vererek, "Orman yangınları nedeniyle tatilleri yarıda kalan herkes için, Yunan hükümeti, yerel makamlarla işbirliği içinde, önümüzdeki bahar ve sonbaharda Rodos'ta bir hafta ücretsiz tatil sunacak. Bu, adaya geri dönmelerini ve doğal güzelliğinin tadını çıkarmalarını sağlayacaktır" dedi.

Yangınların yıkıcı bir etkisi olduğunu aktaran Miçotakis, Rodos'un yalnızca yüzde 5'ine denk gelen 50 kilometrekareden daha az bir alanın yangınlardan etkilediğini belirterek, Rodos'un geri kalanının tamamen normale döndüğünü açıkladı. Şu anda Rodos'ta aktif bir orman yangını olmadığını ve önümüzdeki 15 gün için hava tahmininin nispeten iyi göründüğünü aktaran Miçotakis, adadakilerin güvenliğinin sağladığını vurguladı.

"20 bin kişiyi çok güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardık"

Miçotakis, yangınlarda can kaybının yaşanmadığını ve yaralanan olmadığını bildirerek, "20 bin kişiyi çok güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardık" dedi. Yangına yakalanan turistlere değinen Miçotakis, "Bu durumun ziyaretçilerimiz için bir takım rahatsızlıklara yol açtığını anlıyoruz. Ancak Rodos'un bugün her zamankinden daha misafirperver olduğunu ve adanın normale döndüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefet ücretsiz tatil planını eleştirdi

Muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifakı'ndan (SYRIZA) bir sözcü, Miçotakis'in ücretsiz tatil teklifini eleştirerek, "Bay Miçotakis, bir haftalık ücretsiz tatil sözü vererek Yunan turizminin imajının aldığı darbeyi iyileştireceğini düşünüyor. Önlem ve bakım için ciddi bir plana ihtiyaç var. Hükümetin açıkça sahip olmadığı bir plan." dedi.

Turizm Yunanistan'ın GSYİH'sının yüzde 20'sinden fazlasını oluştururken, Rodos dünyanın en iyi 100 turistik yerleri arasında yer alıyor. - ATİNA