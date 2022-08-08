Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nda (EYP) istifaya neden oldu. Gelişme sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis neden özür diledi, merak edildi.

Yunanistan, Panhelenik Sosyalist Hareket lideri Nikos Androulakis'in Yunan istihbaratı tarafından dinlenmesi skandalı ile çalkalanıyor. Durumun açığa çıkması sonrasında Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kontoleon görevinden istifa etti. Peki, Yunanistan Başbakanı Miçotakis neden özür diledi? İşte, detaylar…

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar için özür diledi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" açıklamasında bulundu.

Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz'da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, "10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu" dedi.