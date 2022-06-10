Yunanistan Askeri Gücü 2022: Yunanistan asker sayısı kaç? Yunanistan askeri gücü dünya sıralaması kaç? Yunanistan ordusu dünyada kaçıncı? - Haberler

Yunanistan Askeri Gücü 2022: Yunanistan asker sayısı kaç? Yunanistan askeri gücü dünya sıralaması kaç? Yunanistan ordusu dünyada kaçıncı?
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Son günlerde Ege Denizi'nde artan Türkiye - Yunanistan geriliminin ardından vatandaşlar Yunanistan asker sayısı, Yunanistan ordusu dünyada kaçıncı? Yunanistan askeri gücü gibi konularda araştırma yapmaktadır. Peki, Yunanistan askeri gücü dünya sıralaması kaç? Yunanistan ordusunun gücü ne kadar? İşte Yunan askeri gücü detayları!
Yunanistan askeri gücü merak ediliyor. Son günlerde Ege Denizi'nde artan Türkiye - Yunanistan geriliminin ardından vatandaşlar Yunanistan asker sayısı, Yunanistan ordusu dünyada kaçıncı? Yunanistan askeri gücü gibi konularda araştırma yapmaktadır. Peki, Yunanistan askeri gücü dünya sıralaması kaç? Yunanistan ordusunun gücü ne kadar? İşte Yunan askeri gücü detayları!
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir. Yunanistan askeri gücü dünyada 27. sıradadır.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri şu birimlerden oluşmaktadır:
- Yunanistan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanlığı
- Yunanistan Kara Kuvvetleri
- Yunanistan Deniz Kuvvetleri
- Yunanistan Hava Kuvvetleri
Paramiliter kuruluşu olarak Ticari Denizcilik ve Ada Siyaseti Bakanlığı'nın yetkisi altında bulunan Yunanistan Sahil Güvenliği savaş zamanında Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne yardım eder.
Yunanistan'da şu an 18 yaşın üstündeki erkeklere 12 ay zorunlu askerlik uygulanmaktadır. Kadınlar da Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet edebilir. Ancak askerlik yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yunanistan'da askerlik yaşı 18'dir. Etkin personel sayısı 200.000'dir. Yunanistan'da savaş zamanı etkin personel sayısı 750.000'dir. Rezerve personel sayısı 220.500'dür.
Yunanistan'ın askeri harcama maliyeti 11.709.060.000 $ ve askeri harcamaların GSYİH paydası %5,6'dır.
- 30,000 Personel
- 84 Savaş gemisi
- 49 Filo Destek ve diğer Gemiler
- 29 Uçak
- 33,000 personel
- 625 uçak
- 8 tür hava savunma sistemi