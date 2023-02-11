Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardındanyumuşak katın ne oduğu araştırılıyor. Peki, Yumuşak kat nedir? Yumuşak kat düzensizliği nedir? İşte detaylar haberimizde...

YUMUŞAK KAT NEDİR? YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Binanın katları arasındaki rijitliğin farklı olması yumuşak kat düzensizliğini oluşturur.

Yapının yapacağı toplam deplasmanın toplam kat yüksekliğine bölüşülmesi istenir. Ancak eğer rijitliği az olan bir kat varsa bu kat daha fazla deplasman yapar ve bu kat yumuşak kat olarak adlandırılır.

Binanın herhangi bir katındaki (bodrum kat hariç) ortalama göreli kat ötelemesinin bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesine oranına rijitlik düzensizliği katsayısı adı verilmektedir. Bu oran 2'den büyük olduğu takdirde yumuşak kat düzensizliğinin oluşumu gözlenecektir.

YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ NASIL OLUR?

Uzmanlar özellikle altı market üstü apartman olan yapılarda giriş katın kolonlarının kesilmesi gibi durumların yumuşat kat düzensizliğine neden olduğunu söylüyor.

-Zemin katların üst katlara göre yüksek tasarlanması.

-Üst katlardaki duvar alanlarının fazla olması.

-Yapıda ağır çıkmalar oluşturulması.

YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİNE ÖNERİLER

Uzmanlar yumuşak kat düzensizliğine bazı çözüm öneri sunmakta:

-Zemin kat kolon kesitlerini arttırmak.

-Perde oranını arttırmak/Perde eklemek