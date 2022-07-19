Asgari ücrete gelen zam sonrasında gıda fiyatlarında artışa uğradı. Son olarak yumurtaya gelen zam ardından yumurtaya zam mı geldi ve yumurta fiyatları ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. Bir koli yumurta kaç TL olduğunu araştıran vatandaşlar, yumurtanın fiyatını merak ediyor. Yumurtaya zam mı geldi? Yumurta fiyatları ne kadar? Bir koli yumurta kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

YUMURTAYA ZAM MI GELDİ?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yumurta maliyetlerinin 1,5 lira seviyesinde olduğunu ifade eden üreticiler, bir süredir toptan satış fiyatlarının 70 kuruş olması sebebiyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyordu. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını vurguluyordu.

YUMURTA FİYATLARI NE KADAR?

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL'ların ise 50 liraya satıldığını anlattı. Önal "Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar. Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum" dedi.

BİR KOLİ YUMURTA KAÇ TL?

Geçtiğimiz haftalarda 30 lira civarında olan yumurtanın kolisi yem, nakliye ve enerji maliyetleri gerekçe gösterilecek 50 lira seviyelerine yükseltildi.