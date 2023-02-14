Yumurtalık nerede? Yumurtalık ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yumurtalık ilçesi hangi ile bağlı?
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Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Yumurtalık ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Yumurtalık nerede? Yumurtalık ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yumurtalık ilçesi hangi ile bağlı?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Yumurtalık ilçesi merak edildi. Peki, Yumurtalık nerede? Yumurtalık ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yumurtalık ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...
Yumurtalık, Adana ilinin bir ilçesidir.
Nüfus: 18.203
Yüzölçümü: 553 km² (213 mil²)
Adana'da yer alan Yumurtalık ilçesinin nüfusu 18.203'tür.
Yumurtalık, Adana ilinin bir ilçesidir. Eski adı Ayas olup, Türkçeleştirmek adına ismi Yumurtalık'a çevrilmiştir.
Tarihçe
İlçenin eski adı Ayas'tır ve halk arasında bu isim hala kullanılmaktadır. 1959 yılına kadar Ceyhan'a bağlı bir bucak olan Ayas bu tarihte ilçe olmuştur. İlçenin tarihi ortaçağa kadar uzanır.
Coğrafya
Adana merkezine 80 km, komşu Ceyhan'a 30 km mesafededir. Yüzölçümü 501 km² olup 24 mahallesi vardır. Yumurtalık'ın Marko Polo İskelesi, Kız Kalesi, Lagun Gölleri ve Milli Parkı, Ayas Antik Kenti gibi gezilebilecek noktaları bulunmaktadır.