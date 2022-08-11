Sabah kahvaltılarımızda yer alan ve en sık tükettiğimiz yiyeceklerden birisi olan haşlanmış yumurta, birçok kişi tarafından severek tercih ediliyor. Peki Yumurta kaç dakikada haşlanır? Yumurtanın pişme süresi ne kadar?

Yumurta kaç dakikada pişer? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her ne kadar basit bir pişirme işlemi olarak gözüküyor olsa da, istenilen kıvamı tutturmak zordur. Pişirirken bile her bir saniyenin fark ettiği bu süreçte Yumurta kaç dakikada haşlanır? Yumurtanın pişme süresi ne kadar? Sorularını sizler için yanıtladık.

YUMURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Yumurta birçok kişi tarafından kahvaltıda sıkça tüketilmektedir. Farklı kişiler tarafından istenilen pişirme şekli değişebilmektedir. Yumurta, 3 dakika ile 10 dakika arasında pişmektedir. Kişiler kendi tercihlerine ve damak zevklerine göre bu süreyi değiştirmelidir.