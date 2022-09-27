Kahvaltı sofraların vazgeçilmezi olan yumurta kayısı kıvamında nasıl haşlanır merak ediliyor. Yumurta kaç dakikada haşlanır ve Yumurta çok kaynatılırsa ne olur soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Yumurta kaç dakikada haşlanır? Yumurta çok kaynatılırsa ne olur? Kayısı kıvamında yumurta kaç dakika pişirilir?

Yumurta, sağlık açısından büyük öneme sahip olup günün en önemli öğünüdür. Yumurta kaç dakikada haşlanır? Yumurta çok kaynatılırsa ne olur? Kayısı kıvamında yumurta kaç dakika pişirilir? sorularına yanıt aranıyor. Yumurta kaç dakikada haşlanır ve Yumurta çok kaynatılırsa ne olur merak ediliyor. Yumurta kaç dakikada haşlanır? Yumurta çok kaynatılırsa ne olur? Kayısı kıvamında yumurta kaç dakika pişirilir? Detaylar haberimizdedir…

YUMURTA KAÇ DAKİKADA HAŞLANIR?

Bir cezveye suyu ilave edin. Yumurtaları içerisine koyun ve pişirmeye başlayın. Su kaynadıktan tam 3 dakika sonra yumurtalarınızı alın. Yumurtaları aldıktan sonra pişirme işlemini durdurmak için soğuk suyun içerisine koyun. Ardından daha fazla pişmeyecek ve dilediğiniz kıvamda kalacaktır. Rafadan yumurta beyazı hafif pişmiş, içi de sıvı kıvamlı kalan yumurtadır. Bu süre içerisinde bu kıvamı elde edersiniz.

KAYISI KIVAMINDA YUMURTA KAÇ DAKİKA PİŞİRİLİR?

Kayısı kıvamında yumurta içinaynı adımları uyguladıktan sonra 4-6 dakika arası kaynattıktan sonra çıkarın. Yine pişirme işlemini durdurmak için soğuk su ya da buzlu suyun içerisine koyun. Bu şekilde yine istediğiniz kayısı kıvamlı bir yumurta elde etmiş olursunuz.