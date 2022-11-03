Yumurta hem sarısı hem de beyazı ile birlikte son derece önemli bir besin değeri olarak öne çıkmaktadır. 7'den 70'e her bir bireyin mutlaka düzenli olarak tüketmesi gereken bir besindir. Genellikle kahvaltıların vazgeçilmesi olan yumurtanın ne kadar sürede piştiği merak ediliyor. Peki, Yumurta kaç dakikada haşlanır? Kayısı kıvamında yumurta kaç dakikada pişer? Yumurtanın Ortalama Pişme Ve Kaynama Süreleri

Yumurta, beslenmemizin ve özellikle de kahvaltıların vazgeçilmez öğesi. Onsuz bir kahvaltıyı düşünmek neredeyse imkânsız. Basit gibi görünse de yumurta pişirmek bir sanat. Tam kıvamında bir yumurta haşlayabilmek için ihtiyacın olan en önemli şey tazecik bir yumurta. Peki, Yumurta kaç dakikada haşlanır? Kayısı kıvamında yumurta kaç dakikada pişer? Yumurtanın Ortalama Pişme Ve Kaynama Süreleri İşte detaylar haberimizde...

YUMURTA KAÇ DAKİKADA HAŞLANIR?

En çok merak edilen konular içerisinde doğru ve kıvamında bir yumurta lezzeti yakalamak için, kaç dakika haşlanması gerektiğidir. Tabii burada önemli olan bir diğer husus ise yumurtanın taze olmasıdır. Böylece çok daha lezzetli ve sağlıklı şekilde yumurta tüketilebilir.

Yumurta herhangi bir metal kap, cezve ya da bir tencere içerisinde rahatlıkla haşlanabilir. Yumurtayı tamamen kaplayacak şekilde kabın içerisine su koymak yeterlidir. Tabii burada önemli olan yumurtanın nasıl haşlanması istendiğidir. Çünkü yumurta rafadan ya da kayısı kıvamı ile birlikte katı şeklinde ele alınır.

- Rafadan yumurta için su kaynadıktan 3 dakika sonra yumurtayı almak yeterlidir.

- Kayısı kıvamı için 4 ile 6 dakika arasında yumurtayı kaynatmak gerekir. Daha sonra yumurta ocaktan alınarak soğuk suda 1 dakika boyunca tutulmalıdır.

- Çok katı yumurta için ise 10 dakika ocakta tutmak yeterlidir. Kayısı kıvamında yumurta için ise 7 dakika yeterli olur. Her ikisinin ortası adına ise 8 dakika tutulmalıdır.

Bu şekilde yumurtayı rafadan ya da kayısı kıvamı ile beraber katı biçiminde haşlamak mümkün. Sağlıklı ve dengeli beslenmek ile beraber, lezzetli bir kahvaltı için mutlaka menüde yumurta yer almalıdır. İsteğe bağlı olarak ve sunum açısından yumurtayı farklı şekillerde kaynatmak mümkündür.

KAYISI KIVAMINDA YUMURTA KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kayısı kıvamı pek çok kişinin en çok sevdiği ve tercih ettiği yumurtadır. Bu kıvamı tutturması biraz zor gibi görünebilir çünkü dakika hesabı yapmazsan ve pişirdikten sonra hemen soğuk suya atmazsan, yumurta pişmeye devam eder. Böylece istediğinden fazla pişmiş olabilir. Eğer yumurtayı çok erken çıkarırsan bu sefer de fazla cıvık bir yumurta ile karşılaşabilirsin.

Kayısı kıvamında yumurta için orta boy bir tencereye yumurtayı koymalı ve üstüne geçecek kadar su eklemelisin. Ocağın altını açmalı ve kaynamaya başladıktan sonra 4-6 dakika arası kaynatmalısın. Sudan aldığın yumurtaları kayısı kıvamını korumaları için hemen soğuk suya ya da buzlu suya koyarak pişme sürecini durdurmalısın.

YUMURTA HAŞLAMA SÜRELERİ

Yumurta Haşlama Süreleri

Cıvık Yumurta – 2 Dakika

Rafadan Yumurta – 3 Dakika

Kayısı Kıvamı – 4.5 Dakika

Katı Yumurta – 6 Dakika

Tam Pişmiş Katı Yumurta – 10 Dakika