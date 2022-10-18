Yumurta dolması tarifi! Masterchef Yumurta dolması nedir, nasıl yapılır? Yumurta dolması için gerekli malzemeler! Yumurta dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 18 Ekim yarışmasında şefler tarafından Yumurta dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Yumurta dolması yemek tarifi! Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yumurta dolması tarifi oldu. Peki en güzel Yumurta dolması yemek tarifi nasıldır? Yumurta dolması yemeği nasıl yapılır? Yumurta dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması için gerekenler neler?

YUMURTA DOLMASI NEDİR?

Yumurta dolması, haşlanmış yumurta ile yapılan bir çay saati, kokteyl tabağı veya giriş yemeğidir. Yumurta "katı" olacak kadar pişirilip soğutulduktan sonra soyulur ve ikiye bölünür. Sarısı çıkartlıp ufalanır, ulusal mutfaklara veya kişisel zevklere göre başka malzemelerle (mayonez vb) karıştırıldıktan sonra bu karışım beyazların içine doldurularak yapılır. İngilizce konuşulan ülkelerde deviled eggs, İspanyolca'da ise huevos peruanos olarak anılır.

YUMURTA DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

6 adet yumurta

4 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı hardal

6 adet kornişon turşu (küçük robotta çekilmiş)

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı limon suyu

6 dal dereotu

5-6 yaprak maydanoz

YUMURTA DOLMASI NASIL YAPILIR? YUMURTA DOLMASI TARİFİ

Yumurtaları 12 dakika haşlayın. Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün. Sarılarını ayırın.

Bir kabın içerisinde yumurta sarılarını, dereotunu, maydanozu, mayonezi, hardalı, turşuyu, tuzu, karabiberi, toz biberi ve limon suyunu karıştırın.

Karışımı sıkma torbasına alın. Yumurta beyazlarına sıkın. Üzerine dereotu ve kırmızı toz biber gezdirerek servis edin.