("Yumurcak", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Yumurcağın Ta...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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27 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Yumurcak", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları" filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Yumurcak", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları" filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU
"Yumurcak", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları" filmlerinde, Filiz Akın, Yumurcak'ın öz veya üvey annesi rolündeyken hangisi Yumurcak'ın babası rolünde oynamamıştır?
A-) Cüneyt Arkın
B-) Kartal Tibet
C-) Ediz Hun
D-) Sadri Alışık
Doğru Cevap : D şıkkı