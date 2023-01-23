Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birisi olan Yumurcak Küçük Kovboy filmi nerede çekildi? Merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bir western/Türk filmi olan Yumurcak Küçük Kovboy filmi nerede çekildi? Yumurcak Küçük Kovboy filmi hangi şehirde çekildi?

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YUMURCAK KÜÇÜK KOVBOY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden birisi olan Yumurcak Küçük Kovboy filminin bir kısmı Kapadokya'da bir kısmı da İtalya'da çekilmiştir. Ayrıca Yeşilçam'ın en pahalı kovboy filmi olarak da bilinmektedir. Başrollerini İlker İnanoğlu ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı film, 1973 yılında çekilmiştir.