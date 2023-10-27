Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Yumoş markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Yumoş İsrail malı mı? Yumoş hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Yumoş İsrail malı mı? Yumoş hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yumoş İsrail malı mı? Yumoş hangi ülkenin, kimin markası?

Yumoş HANGİ ÜLKENİN MALI?

Yumoş 2008 yılına kadar Unilever şirketine ait olan bir yumuşatıcı markasıdır. 2008 yılında şu an Henkel'in bünyesinde olan Sun Products şirketine satıldı. Çamaşırların daha yumuşak, ferah ve hijyenik kalması amacıyla kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da "Henkel North American Consumer Goods" tarafından satılmaktadır. Türkiye'de "Yumoş" ismi ile satılan ürün, Birleşik Krallık'ta "Comfort", Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İskandinavya'da "Snuggle", Almanya, İsviçre ve Avusturya'da "Kuschelweich", Hollanda ve Belçika'da "Robijn", Brezilya'da "Fofo", Fransa'da "Cajoline", İtalya ve Macaristan'da "Coccolino", İspanya'da "Mimosín",ismi ile pazarlanmaktadır.

Unilever, Amerika Birleşik Devletleri'nde "Downy" ve Avrupa'da "Lenor" markası ile yumuşatıcı satmaya başlayan Procter & Gamble ile rekabet etmek için 1970 yılında çamaşır bakımı sektöründe kendi ürününü başlattı. Şirket pazar payını artırmak için isimlendirme stratejisini kullandı ve ürünü farklı ülkelerde farklı isimlerle piyasaya sundu. Şirket maskot olarak oyuncak ayıyı seçti. 1983 yılından ürünün tüm tanıtım ve reklamlarında bu ayı kullanıldı. Oyuncak, Kermit Love tarafından tasarlandı ve ona "Snuggle" ismi verildi. Karakterin sesi Corinne Orr tarafından seslendirildi.