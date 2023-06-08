İçeriğinde önemli vitamin ve mineraller barındıran ve bitkisel antioksidan bileşenleri bakımından zengin olan yulaf, besleyici değeri yüksek tahıllar arasındadır. Faydaları saymakla bitmeyen yulaf ezmesi hemen hemen herkesin tüketmesi gereken önemli bir gıdadır. Peki, Yulaf kilo aldırır mı, verdirir mi? Yoğurtlu yulaf kilo aldırır mı? Meyveli yulaf kilo aldırır mı? Çikolatalı yulaf kilo aldırır mı?

Yulaf ezmesi insanların daha sağlıklı alternatiflere yönelmesiyle günümüzde iyice popülerleşmiştir. Hemen hemen her tarifte karşımıza çıkan bu yiyecek kişilerin kilo alsa da verse de bunun sağlıklı bir şekilde olmasını istemesinden dolayı tercih ettiği bir üründür. Peki, Yulaf kilo aldırır mı, verdirir mi? Yoğurtlu yulaf kilo aldırır mı? Meyveli yulaf kilo aldırır mı? Çikolatalı yulaf kilo aldırır mı? İşte detaylar haberimizde...

YULAF EZMESİ NEDİR?

Bol nişastalı taneleri için yetiştirilen yulaf daha çok hayvan yemi olarak kullanılan bir tarım bitkisidir. Salkım şeklinde dağınık başaklara sahip olan bitkinin iklim şartlarına göre pek çok çeşidi bulunur. İçeriğindeki vitamin, mineral, protein ve nişasta oranı ile tüm tahıllar içerisinde en fazla oranda çözünür lif içeren yulaf, kahvaltı için en ideal besin olarak önerilir. İki kat daha hızlı doymayı sağladığından ve daha uzun süre tokluk hissi yarattığından dolayı diyet listelerinin vazgeçilmezi olarak kabul edilir.

Yüksek protein içeriği ile doğru ve yeterli enerjiyi kolay şekilde almanıza neden olurken, yoğun lif içeriği ile mide ve bağırsak sindiriminizi mümkün olan en sağlıklı şekilde düzenler. Daha az yağlı ve daha yoğun proteinli beslenmenin getireceği tazelik hissine ek olarak, daha hızlı sindirimin katacağı hafiflik hissi ile, yapmış olduğunuz diyetin karşılığını en hızlı şekilde aldığınızı hissedebilirsiniz. Yulaf ezmesi nasıl yapılır, yulaf ezmesi çiğ yenir mi diye merak ediyorsanız en azından 1 saat su ya da sütte bekletmeniz gerektiğinin altını çizelim. Mümkünse bu bekletmeyi 1 gece de yapabilirsiniz.

Böylece yulafı sindirmeniz kolaylaşacaktır. Hemen tüketilen yulaf ezmesi sindirimi zorlayabildiği gibi faydalarını da tam olarak ortaya çıkaramaz.

Yulaf ezmesi

YULAF EZMESİ FAYDALARI NELERDİR?

Beslenme bozukluklarında, sindirim sistemi hastalıklarında, yetersiz beslenmeye bağlı kas güçsüzlüklerinde büyük oranda tedavi edici etkisi vardır. İçerisinde bulunan çözünür lif kaynakları sindirim kanalındaki yağlara tutunur ve alınan yağın fazlasının dışkı yolu ile atılmasını sağlar. Fazla miktarda alınan yağı kolaylıkla vücuttan uzaklaştırması sayesinde diyetlerin en büyük yardımcısı olur. Yağların atılımını kolaylaştırıyor oluşu, sağlıklı kiloya ulaşmanızı ya da sağlıklı kiloyu korumanızı sağladığı gibi, kötü kolesterolün yükselmesini önleyerek kalp ve damar sağlığınızın korunmasında büyük rol oynar.

İçeriğindeki yoğun lifler sayesinde kan şekerini dengelediği için insülin direnci ve diyabet hastalarına uygun bir besindir. Yulaf içerisinde çok miktarda melatonin barındırır ve bu sayede uykusuzluğu önleyerek uyku kalitesini artırır. Akşamları yoğurt ile birlikte tüketeceğiniz yulaf tohumları gece uykusunu en verimli şekilde geçirmenizi sağlarken, kaslarınız için gerekli olan protein desteğini de büyük oranda karşılar. Bu özelliğiyle yulaf ezmesi akşam yemeği olarak hem besleyici hem iyi uykuyu destekleyici bir seçenektir.

İçerisinde bulunan bitkisel lignanlar ile memede ve hormonlara bağlı gelişen diğer kanser türlerinde koruyucu etki göstererek, bu hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Yapılan çalışmalara göre, yulaf tüketimi, özellikle menopoz öncesi kadınlarda görülen meme kanseri riskini %52 oranında azaltmaktadır. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan yulaf besini, cilt üzerinde hızla olumlu etkiler göstereceği gibi; saçlı deride meydana gelen problemlerin de azalmasına neden olur. Özellikle ciltte kaşıntı ve döküntüye neden olan hastalıklarda, ortaya çıkan şikayetleri azaltmaya yardımcı olarak kullanılır.

Yulaf ezmesi cilde faydaları sadece gıda olarak tüketildiğinde değil maske olarak uygulandığında da kendini gösterir. Yulaf ezmesi cilt maskesi özellikle peeling etkisi ile cildi temizler.Yulaf ezmesi bebek için de 6 aydan sonra uygun bir gıdadır ancak bebeğin kolay tüketebilmesi için kıvamının oldukça akışkan hale getirilmesi gerekir. Yulaflı meyveli püreler miniklerin sütten sonra gıdaya alışma evresinde tercih edilebilir.

YULAF EZMESİ BESİN DEĞERLERİ

Çiğ olarak 100 gram yulaf 63.29 gr. karbonhidrat, 12.53 gr. protein, 7 gr. yağ, 5.43 gr. lif, 7 mg sodyum, 348 mg potasyum, 54 mg kalsiyum ve 4.61 mg demir içerir. Pişmiş olarak ise 12 gr. karbonhidrat, 2.54 gr. protein, 1.52 gr. yağ, 1.7 gr. lif, 4 mg sodyum, 70 mg potasyum, 9 mg kalsiyum ve 0.9 mg demir barındırır. Yulaf ezmesi protein ve karbonhidrat açısından zengin olduğu gibi ayrıca minerallerden demir, manganez, çinko, magnezyum ve selenyum açısından da oldukça zengindir.

Vitamin olarak ise E vitamini, tiamin, niasin, riboflavin, folat ve diğer B grubu vitaminleri için iyi birer kaynak olan yulaf, vitamin ve mineral eksikliklerinin tedavisinde destekleyici olarak tüketilebilir

YULAF EZMESİ KALORİSİ, KİLO ALDIRIR MI?

100 gramında yaklaşık 370 kalori bulunan yulaf ezmesi, bu kalorinin büyük bir kısmını protein ve karbonhidrat olarak sağladığı için aşırıya kaçılmadığı sürece kilo aldırıcı etkisi bulunmaz. Yalnızca yüzde 7 oranında yağ bulundurduğundan ve içerdiği lifler sayesinde fazla yağın vücut dışına atılmasını sağladığından dolayı, zayıflamak isteyen kişilerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir tahıl çeşididir. Orta büyüklükte bir porsiyon (3-4 çorba kaşığı) olarak tüketildiğinde yalnızca 110 kalori olarak ölçülür.

Zayıflamak isteyen ve yulaf ezmesi zayıflatır mı diye düşünen herkesin rahatça tüketebileceği bu besin, vermiş olduğu az miktarda kaloriyi dahi çok hızlı şekilde yakmanızı sağlarken doyurucu ve tok tutucu etkisi ile kalori hesabı yapmadan tüketebileceğiniz bir besindir.