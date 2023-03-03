Günümüzde sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ön plana çıkmıştır. Doğal gıdalar hayatımızda önemini daha arttırmıştır gıdalardan birsi olan Yulaf sporcu beslenmesinde ve gülük hayata çok sık kullanılıyor. Peki, Yulaf insanı zayıflatır mı? Yulaf nasıl tüketilir? Yulafın faydaları nelerdir? Yulaf süt ile mi su ile mi tüketilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yulaf dünyanın en sağlıklı ve besleyici gıdalarından biri olarak kabul edilir. Glutensiz bir tahıl olan yulaf lif, magnezyum, fosfor, bakır, çinko, demir ve antioksidanlar gibi vücudun ihtiyacı olan tüm besinleri içerir. Sporcu beslenmesi olarak 'da bilinenYulaf tüketimi son zamanlarda ciddi orandaartmış durumda. Vatandaşlar ise yulafın zayıflatıp zayıflatmadığını ve yulafın faydalarını araştırmayabaşladı. Peki, Yulaf insanı zayıflatır mı? Yulaf nasıl tüketilir? Yulafın faydaları nelerdir? Yulaf süt ile mi su ile mi tüketilir? Detaylar haberimizde...

YULAF İNSANI ZAYIFLATIR MI?

Yulaf ezmesinin ayrıca yağ yakma özelliği vardır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine yardımcı olur. Yulaf ezmesi ile çok fazla açlık hissi yaşamadan kilo verebilirsiniz. Bitkisel protein içeriği sayesinde yulaf ezmesi, kilo verme sürecinde oluşan sarkmayı önlemede etkilidir.

YULAF NASIL TÜKETİLİR?

Yulaf tüketmenin en yaygın yollarından biri yulafı süt ya da yoğurt ile karıştırıp yemektir. Vegan beslenmeyi tercih edenler için de yulaf muhteşem bir kurtarıcıdır. Yulafı un haline getirilip ekmek, poğaça, kek, kurabiye gibi hamur işleri de yapabilirsiniz.

YULAF SUİLE Mİ SÜT İLE Mİ TÜKETİLİR?

Özellikle çiğ hali ile sık tüketildiğinde mineral eksikleri kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle su, meyve suyu ya da süt içerisinde buzdolabında bekleterek tüketilmesi önerili

YULAFIN FAYDALARI NELERDİR?

Yulaf ezmesi hem sporcu beslenmesi hem de insan sağlığı için çok önemlidir.Yulaf ezmesinin faydaları saymakla bitmez ama başlıca faydaları şu şekildedir.