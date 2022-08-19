Yükselen Yengeç Özellikleri! Yükselen yengeç kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen yengeç erkek özellikleri!

Yükselen yengeç özellikleri! Kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca "yükselen burç" adı verilir. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen yengeç özellikleri nelerdir? Yükselen yengeç kadını fiziksel özellikleri, yükselen yengeç erkek özellikleri, yükselen yengeç dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen yengeç burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN YENGEÇ ÖZELLİKLERİ

Yükselen yengeç burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Yengeç dendiği zaman ilk akla gelen denizde yaşayan kıskaçları olan canlı. Kabuğu oldukça sert fakat elinize aldığınızda göğüs tarafı ise oldukça yumuşaktır. İşte yengeçler de aslında böyledir. Dışarıdan bakıldığında sert, soğuk bir görünümleri vardır fakat tanımaya başladıkça onun ne kadar hassas olduğunu keşfedersiniz.

Bu hassaslıklarından dolayı oldukça kırılgan ve alıngan bir yapıları vardır. Fark etmeden bile onu kırabilirsiniz. Fakat onunla iyi anlaşır ve hayatına girmeyi başarabilirseniz tıpkı kendini koruduğu gibi sizi de koruduğunu gözlemleyebilirsiniz. Dişil bir burç olduğundan dolayı etki yaratmaktansa var olan etkiye tepki yaratma eğilimindedir, bu da beraberinde sürekli kendini savunmayı getiriyor.

Kendini kabul ettirme ve ait hissetmek onlar için oldukça önemli. Bir ev olsun, ilişki olsun, iş olsun içinde bulunduğu sosyal grup olsun, onun için önemli olan içinde bulunduğu düzene ait olma hissidir. Eğer gerçekten kendini o şeye ait hissederse işte o zaman mutlu olur. Çünkü o zaman koruyacak, düşünebileceği bir şeyleri olacaktır. Bu aidiyet duygusunun temelinde aslında güvenlik duygusu yatar. Ait olduğunu hissettiği kadar güvende olduğunu da hisseder.

Ondan objektif olmasını bekleyemezsiniz. Yöneticisi Ay'dır ve Ay duyguları temsil eder. İşin içine duygular karıştığı zaman, objektif, tarafsız olması ve mantıklı kararlar vermesi zorlaşır. Kendini hep bir "taraf"ı tutmak zorunda hisseder. Fakat duyguları ve düşünceleri de değişkendir, bu yüzden geçen sene çok sevdiği bir şeyden bu sene hoşlanmayabilir de.

Sık sık geçmişten bahsettiğine şahit olabilirsiniz. "Bizim zamanımızda", "Eskiden olsa" diye başlayan cümleleri sık sık duyabilirsiniz. Biraz nostaljik bir yapıları vardır. Tarihi, tarihi olayları, yaşanmışlıkları severler. Bununla beraber biriktirmeyi de severler. İyi bir koleksiyoner olabilirler.

Yöneticileri Ay onlara muazzam bir hayal gücü verir. Zaten içe dönük kişilerini de eklersek, hayal kurmak için kendilerine gerekli ortamı yaratmakta hiç zorlanmazlar. Hem içe dönüklük, hem hayalperestlik beraberinde suskunluğu da getirir. Yengeç burçları İkizler gibi çok fazla konuşmayı sevmezler, hedefleri iletişim değildir. Korumak, saklamak, büyütmek, beslemek, duygusal olarak güvende olacağı ortamı yaratmakla ilgilenirler.

Yengeç zamanı, yazın başlangıcını simgeler. Doğa olarak suların artık yavaş yavaş ısınmaya başladığı dönemdir. Denizler canlanmaya, hareketlenmeye başlar. Yengeç zamanı denizden en çok verim alınacak zaman olarak bilinir balıkçılar tarafından.

Çevresindeki insanları anaç duygularla yönetirler. Tembihlemek onların işidir. Yuva, aile, vatan, millet kavramları onlar için oldukça önemlidir. Özellikle evi onlar için sığınak görevi görür. Çocuklarına oldukça düşkün bir yapıları vardır.

Medical Astrolojiye göre; göğüs, diyafram, kadın göğüsleri, kalp, mide, böğür, dalak ve akciğerleri temsil eder.

Göğüs, mide ve memelerde ki rahatsızlıklar, yetersiz sindirim, mideyi üşütme, verem, tuzlu balgamlar, ağır öksürükler, su dolu kabarcıklar, midede yaralar, göğüste kanseri temsil eder.

YÜKSELEN YENGEÇ BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Duygularınla temas kurmak

Empati yeteneğini geliştirmek

Başkalarını her anlamda desteklemek

Dolaylı değil direk iletişime geçmek, duygularını direk ifade etmek

Başkalarını eleştirmeden olduğu gibi kabul etmek

Her şeyi kontrol etmeyi çalışmayı bırakmak

Aşırı sorumluluk hissinden kurtulmak

Kendi değer yargılarını oluşturmayı öğrenmek

Ön yargı duvarını yıkmak

Aşırı hedef odaklı olmayı bırakmalı

Önce kendini düşünmeyi öğrenmesi gerekiyor

Önce kendine yardım etmeyi öğrenmesi gerek

Eve lazım olan şey camiye haramdır

Yenilgiyi, başarısızlığı kabul etmek

Her şeyi gurur meselesi yapmamayı öğrenmesi gerek

YÜKSELEN YENGEÇ BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Hissedebilen,

Aile temasına önem veren,

Besleyen,

Sahiplenen,

Biriktiren,

Duyarlı,

Empat,

Maneviyatı yüksek,

Anaç,

Fedakar

YÜKSELEN YENGEÇ BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ