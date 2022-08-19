Yükselen Yay Özellikleri! Yükselen yay kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen yay erkek özellikleri!

Yükselen yay özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen yay özellikleri nelerdir? Yükselen yay kadını fiziksel özellikleri, yükselen yay erkek özellikleri, yükselen yay dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen yay burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN YAY ÖZELLİKLERİ

Yükselen akrep burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Yay burcu isminden yapan çağrışım gibidir aslında, yayılmak, nüfuz etmek, geniş çevrelere ulaşmak, uzaklara gitmek ister. Yöneticisi Jüpiter olmasından dolayı oldukça hoş görülü hayata karşı iyimser bir bakış açıcı ile yaklaşan genel olarak neşeli bir görüntü çizer.

Değişken bir yapısı vardır, öğrendiği, keşfettiği her yeni şey hayatına farklı bir kapı aralar ve o kapıdan bakmaya çalışır hayata. Bu yüzden yayların fikirleri sürekli değişiyor ise bu uçucu havai yapıdan dolayı değil, değişen ve değişen bilgiler yüzünden olmaktadır. Her türlü ortama, insana, duruma uyum sağlayabilecek kadar esnek bir yapıları vardır.

Ateş elementi bir burç olduğundan dolayı girişken, inisiyatif alabilen, heyecanlı bir mizacı vardır. Sosyalleşmeyi, insanlarla kaynaşmayı, yeni insanlarla tanışmayı severler ve dışa dönüktürler. Onlar için her yeni insan keşfedilecek ve ardından birçok şey öğrenilebilecek yeni bir hayattır adeta.

Yay sporcu bir burçtur. Bu yüzden ikonasında Ok atan yarı hayvan yarı insan bir figürle temsil edilir. Tabi bu figürü sadece sporla bağdaştırmak yanlış olur, yay burcu hep ileriye atılmak, uzaklara gitmek, keşfetmek ve yeni şeyler deneyimlemek ister. Bu onda heyecan uyandırır. Sembolizminde yer alan ok, hedefleri gösterir ve yay burçlarının daima gitmeyi planladıkları bir hedefleri vardır. Eğer bir amaçları olmaz ise mutsuz olurlar.

Felsefeler, dinler, yabancı kültürler, diller, bilgi, araştırma hepsi yay burcunun anahtar kelimeleri arasında yer alır. Çevrelerinde farklı insan gruplarını toplamayı ve bir araya getirmeyi severler. Çünkü onun işi araştırmak, öğrenmek, bilgiye ulaşmak, bilgeliğe ulaşmaktır.

Düşünmüşümdür acaba Pollyanna Yay burcu muydu diye? Çünkü yay burçlarının da zaman zaman insanı sinir edebilecek iyimser bir yapıları vardır. Küçük şeylerden mutlu olabilen yapıları sayesinde hayata her zaman bardağın dolu tarafından bakabilme yeteneklerine sahiptirler.

Tabii bu kadar sosyal olmak, dışa dönüklük, yeni insanlarla tanışma isteği, seyahatlerden zevk alma beraberinde özgürlüğü de getirmektedir. Yay burçları özgürlüklerine oldukça düşkündürler, kendini kısıtlayan kişilerle beraber olmaları onlar için oldukça zor olduğu gibi, kendini özgürce ifade edemedikleri ortamlarda da pek mutlu olmazlar.

Esprili, nüktedan, şakacı, eğlenceli bir yanları vardır. Yalnız zaman zaman aşırıya kaçan abartılı davranışlar ve fanatik eğilimlerde gözlemleyebilirsiniz. Kıvrak zekalı, meraklı, sıcakkanlı, direk temasta olmayı seven kişilerdir. Kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilirler fakat bazen patavatsızlıkla açık sözlülük arasındaki ince çizgiyi ayarını kaçırabilirler.

Onların özgürlük anlayışları özellikle, özel ilişkilerinde bazen problem yaratabilir. Karşısındaki kişi onu anlamakta zorlanabilir.

Medikal astrolojiye göre; insan vücudunda uyluk ve kaba etleri yönetir. Bu kısımlarda ortaya çıkan fistüller, hasarlar, yüksek ateş, hummalar, dört ayaklı hayvanlar tarafından zarar görme, spor sakatlıkları yay burcu ile ilişkilendirilir.

YÜKSELEN YAY BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Sezgilerine güvenmeyi öğrenmeli

Özgürlük duygusunu beslemek, geliştirmek

Açık sözlü olabilmeyi öğrenmek

Kendine güvenebilmek

Sabrı öğrenmeli

Kararsızlığı bırakmalı

Başkalarının duymak istediği şeyleri söylemeyi bırakmalı

Dedikodu yapmayı bırakmalı

Sürekli bilgi peşinden koşmayı bırakmalı

Etik ve ahlaki değerleri ön plana çıkarmalı

Farklı, yabancı kültür ve insanlara açık olmalı

Perspektifi geniş tutabilmeli

YÜKSELEN YAY BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Bilgiye aç,

Öğrenmeye açık,

Felsefi,

Vizyoner,

İyimser,

Sporcu,

Hevesli,

Yeniliklere açık,

Amaç duygusuna sahip,

Sosyal,

Meraklı

YÜKSELEN YAY BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ