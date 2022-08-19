Yükselen Terazi Özellikleri! Yükselen terazi kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen terazi erkek özellikleri!

Yükselen terazi özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen terazi özellikleri nelerdir? Yükselen terazi kadını fiziksel özellikleri, yükselen terazi erkek özellikleri, yükselen terazi dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen terazi burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN TERAZİ ÖZELLİKLERİ

Yükselen terazi burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Zodyak kuşağının 2. Venüs yöneticisi terazilerdir. Boğa; doğa ile iç içeydi, somut şeylerle ilgilendi, keyfine baktı, durumu stabil hale getirdi. Peki ya Terazi? Terazi Boğa'nın aksine stabil ortamlar yaratmaktansa bir şeyler için öncülük etmeyi severler, başlangıçlar yaratmayı. Terazi zamanı artık doğa sonbaharın yüzünü göstermeye başlar bize, renkler değişmeye, sıcaklıklar azalmaya başlar.

Boğa nasıl Venüs'ün maddi, keyfi, huzur verici yanı ise, Terazi de uyum, ahenk, ilişkilerle alakalıdır. Özellikle ilişkiler politik bir duruş üzerinden şekillenir. Bu yüzden bir Terazi insanının gülüşü veya davranışları zaman zaman size yapmacık gelebilir. Fakat onun doğası böyledir. Kimse kırılmasın, üzülmesin, yara almasın, gönlü kalmasın diye objektif ve tarafsız durmaya çalışır.

Bir Terazi'den isteyebileceğiniz en zor şey sanırım bir şeylerin kararını ona bırakmaktır. Çünkü o kendi istediği şeyden yola çıkarak değil, karşısındaki kişinin ne isteyebileceğini hesaplayarak karar vermeye çalışır ki, bu tahmin edersiniz ki oldukça zordur. Terazinin bu sıkıntıyı üzerinden atabilmesi için kendi dengesini bulması gerekmektedir. Tıpkı burcunun simgesi olan Terazi kefeleri gibi.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı, entelektüel, bilgi ve araştırmalara önem veren bir yapısı vardır. Özgürlüğüne düşkündür fakat onun özgürlük anlayışı, birlikte olduğu, ortaklık kurduğu kişi ile birlikte özgürleşmek. Beraber yapalım Terazi burcunun ana temasıdır.

İşin içinde Venüs olduğundan dolayı salt ilişkiler üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Estetik kaygılar, sanatsal yaklaşımlar, hayatın zevkli ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konularla yine oldukça iç içedir.

Her zaman olabildiğince kibar, nazik, uyumlu, hoşgörülü, güzel konuşmasını bilen, bardağın dolu tarafını görmeye çalışan, ahenkli bir profil çizer. Şunu unutmamak gerekir ki, dengesini bulana kadar Terazi burcunda bir çok dengesiz davranış gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki dengesini öncelikle kendi içinde kurması gerekmektedir.

Kavga ve gürültülü ortamlardan pek haz etmez ve böyle ortamlarda orta yolu bulmayı, uzlaşma zemini yaratmayı kolaylıkla başarabilirler. Bu noktadan onların iyi birer diplomat olabileceğini düşünebiliriz. Sosyaldirler, ilişki kurmayı severler, eğlenmekten, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmaktan keyif alırlar. Kısacası dışa dönük karakterdirler. Fakat öyle herkesle arkadaş olmayı değil, uyumlu, görgülü, konuşmasını bilen, huzursuzluk yaratmayan, kültürlü, zihinsel kapasiteleri güçlü, yaratıcı kişilerle birlikte olmayı tercih ederler.

Medical astrolojiye göre; Omurga, alt karın, göbek, üreme organları, uyluk, kalça, bel ve böbreklerle ilgilidir. Böbrek ve bel bölgesinde ki tüm rahatsızlıklar, bel ve kalça bölgesinde ki yanıklar, mesanede ki yaralar veya rahatsızlıklar, ülser, sırt problemleri, kan ile ilgili sorunlarda Terazi ile ilişkilendirilir.

YÜKSELEN TERAZİ BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

İş birliğini öğrenmeli

Ben değil sen demeyi öğrenmeli

Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmak

Karşılık beklemeden destek verebilmek

Paylaşmayı öğrenmek

Fevri davranışları bırakmak

Bencilliği bırakmak

Para konusunda mantıklı kararlar alabilmek

Yaşam konusunda sürekli kaygılı ruh halini bırakmak

Dış görünüşe fazla takılmamalı

Barışmayı, uzlaşmayı öğrenebilmeli

Aktif dinlemeyi öğrenmeli

Evlilik gecikebilir, evlilik hayatı problemlerle dolu olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Estetik kaygıları olan,

İlişkilere önem veren,

Adalet duygusu gelişmiş,

Uyumlu,

Objektif,

Entelektüel bakımdan gelişime açık,

Orta yol bulucu,

Yaratıcı,

Zevk sahibi

YÜKSELEN TERAZİ BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ