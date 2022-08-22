Yükselen Kova Özellikleri! Yükselen kova kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen kova erkek özellikleri!

Yükselen kova özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen kova özellikleri nelerdir? Yükselen kova kadını fiziksel özellikleri, yükselen kova erkek özellikleri, yükselen kova dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen kova burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN KOVA ÖZELLİKLERİ

Yükselen kova burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Klasik astrolojiye göre yöneticisi Satürn, Modern astrolojiye göre ise Uranüs. Ama bence her ikisi de! Toplumla iç içe bir burçtur, toplumsal sorunlara, organizasyonlara katılmayı, dernekler içinde görev almayı sever ama bunu yaparken bireyselliğini de korumasını bilir. Toplum içinde eriyip gitmez veya bütünle bir olmaz. Sadece şu kısma kadar bile hem Satürn hem de Uranüs etkilerini sizde sezmişsinizdir.

Genel anlamda orijinal insanlardır. Bu orijinalliklerini bazen fikir bazında, bazen dış görünüşü ile, bazen birlikte olduğu insanlar, bazen hobileri ile bazen de edindiği meslek ile ortaya koyar. Oldukça arkadaş canlısı, dostane, sosyal bir yapıları vardır. Her an her yerde bulunmak, gruplar içinde aktif görev almak isterler.

İşin içinde Satürn olduğundan dolayı mantıklı, analizci, kuralcı bir yapısı vardır. Ama oğlak burcundaki gibi, statükocu bir şekilde değil, daha esnek, yeniliklere açık hatta kendisi yeni şeyleri denemeye açıktır. Hava grubu bir burç olduğundan dolayı bilgi, zeka ile ilgili konular, entelektüel alanlar ilgi alanları arasında yer alır.

İnisiyatifi ele alıp kendi hayatına kendi kaderine kendi yön vermek arzusundadır. Özgürlüğüne oldukça düşkündür, kısıtlanmaktan, hareket alanının daraltılmasından hoşlanmazlar. Olaylara tarafsız, objektif bir şekilde değerlendirebilirler. Zaman zaman kendilerine karşı objektif olmakta abartıp, kendilerini çok fazla eleştirebilirler.

İçlerinde sürekli sistem karşıtı bir enerji vardır ama bu sistem karşıtlığı sistemin tamamen yok edilmesi değil, onarılması, düzenlenmesi, daha rahat algılanıp kullanılması yönündedir. Yıkıcı yok edici bir devrim dürtüsünden bahsetmiyoruz. Eleştirirken, değişmesini isterken yerine alternatifleri de getirebilmektedir.

Tam bir dünya insanıdır. Farklı bir algılama yeteneği, olayları değerlendirirken kendine has yöntemleri vardır. Fikirler, düşünceler onun için çok önemlidir. Fakat burada somut olan fikirlerden bahsediyoruz, yay gibi dini, felsefi değil. Kısacası fikir kova burcu insanı bir nevi fikir insanı.

Çeşitlilikten yanadır, hayatında insan çeşitliliği, konu çeşitliliği her türlü çeşitlilikten hoşlanır. Algılaması kapasitesi oldukça güçlüdür. Teknolojik gelişmelere, bilimsel konulara ilgi duyabilir, ilerici bir bakış açısı vardır. Elindekileri kolay kolay riske atmaz aksine koruma eğilimindedir. Zaman zaman ukala ve sivri dilleri ile rahatsız edici olabilirler.

Medikal astrolojiye göre baldırlar, ayak bilekler, uyluk kısmını yönetirler. Bu uzuvlarda ortaya çıkan rahatsızlıklar, damarlarda pıhtılaşma yaratan sorunlar, kanı bozan tüm dolaşım problemleri, kramplar kova burcu rahatsızlıklarının başında gelir.

YÜKSELEN KOVA BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Sübjektif yerine objektif olabilmeyi öğrenmeli

Sosyal ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar kurabilmeyi öğrenmek

Toplu aktivitelere katılım gösterebilmek

Israrı bırakmalı

Aşırı risk almaya karşı olan bağımlılığını yenmek

Onaylanma beklemeyi bırakmalı

Sadece kendinin değil başkalarının da ne kadar önemli ve özel olduğunu anlamak

Kibirden uzak durulmalı

Dik başlılığı bırakmalı

Toplumun yararına hareket etmeyi öğren

Özgürlüğünü kazan

İnsancıl tarafını geliştir

Sıra dışı konularla ilgilen araştırmalar yap, kendini geliştir

YÜKSELEN KOVA BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Teknik,

idealist,

pratik,

orijinal fikirli,

iş birlikçi,

özgürlükçü,

mantıklı,

toplum için çalışabilen,

entelektüel zihin kapasitesi,

yenilikçi,

devrimci,

fikir adamı

YÜKSELEN KOVA BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ