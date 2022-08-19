Yükselen Koç Özellikleri! Yükselen koç kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen koç erkek özellikleri!

Yükselen koç özellikleri! Kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca "yükselen burç" adı verilir. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen koç özellikleri nelerdir? Yükselen koç kadını fiziksel özellikleri, yükselen koç erkek özellikleri, yükselen koç dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen koç burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN KOÇ ÖZELLİKLERİ

Yükselen koç burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Koç burcu Zodyak'ın ilk burcudur. İlk olmak ve başlangıçlarla ilgilidir. İlgiyi üzerlerine bir şekilde çekmeyi başarırlar. Bu zaman zaman yüksek sesle zaman zaman çocuksu davranışları ile zaman zaman ise sert tavırlarıyla... Ama bir şekilde spot ışıklarını, gözleri üzerine çekerler.

Doğa yönünden baktığımızda, Koç burcu zamanı, baharın başlangıç zamanıdır. Toprak, hava, su hareketlenir. Renklenmeye başlar. Koç burcu insanı da böyledir işte. Sizi hareketlendirir, neşelendirir, renk ve heyecan katar. Bir koç ile vakit geçirmek bol bol kahkahaya davetiye çıkarmak demektir. Fakat dikkat! Koçlar çabucak sıkılılar. Ve emin olun sıkıldıkları zaman çocuk gibi huysuz ve çekilmez olurlar. İlgilerini ve algılarını sürekli açık ve meşgul tutmanız gerekir.

Eril ve öncü bir burçtur. Bu yüzden kolay kolay söz dinlemezler. Kendi kararlarını kendileri alır ve direk harekete geçerler. Emir almaktan hoşlanmadıkları gibi hükmetmeyi ve emir vermeyi severler. Bir koç burcu sürekli meşguldür. Size göre gereksiz ve anlamsız bile gelse uğraştığı şeyler onun için çok önemlidir. Meşgul oldukları sürece mutlu olurlar. Her türlü olayları başlatmaktan keyif alırlar ama o kadar sabırsız ve acelecidirler ki, hele başlattıkları işler ağır ilerlemeye başladıysa anında soğurlar ve devamını getirmekte zorlanırlar. Başlatmaktan keyif aldıkları iş artık onlara yük gibi gelmeye başlar.

Ben ben ben… Önce ben, hep ben! İşte size Koç için sihirli sözcükler. Hep el üstünde, hep gözde, hep ilginin kendisinde olmasını ister. Bir şeyi istediği zaman nasıl olduğu önemli değil, bir şekilde elde eder. İstemesi yeterlidir.

Çok meraklıdır, keşfetmeyi, karıştırmayı, soru sormayı sever. Sabırsız ve aceleci olduklarından istedikleri şeylerin hemen o anda olmasını isterler. Motive edicidir, sizi bir şeyleri yapmanız konusunda cesaretlendirir. Kendinde olan özgüvenin sizde de olmasını ister.

Zaman zaman patavatsızdır ve kendini ortaya koyarken zorlanmaz direk ortaya koyar. Risk almayı sever ve her türlü rekabet ortamından zevk alır. Hatta rekabet ortamları o kazandığı sürece onun için motivasyon kaynağıdır.

Pratik değillerdir, bu yüzden hep bir deneme-yanılma şeklinde öğrenirler. Ateşe elini yaklaştırdığında elinin yanacağını söyleseniz bile, o hem merakından hem de gerçekliğinden emin olmak için bu deneyimlemek ister. Tabii bu işin mübalağa tarafı. Ama denemedikleri sürece ruhları rahat etmez.

Risk almaktan hoşlandıkları için türlü maceralara atılmaktan çekinmezler. Zaten hayat onlar için bir oyun arenasıdır adeta! Her zaman bir hedefleri vardır, koçlar zekidir ve açık sözlüdür.

Önceliğin her zaman kendisinde olmasını ister. Sabırsız ve aceleci davranışları onları kazalara açık kılar. Hatta biz biraz da sakarlık ekleyelim.

Hayatın onlar için bir oyun arenası olduğundan bahsetmiştim, işte bu noktada maymun iştahlılık devreye giriyor. Hayat içinde oynanacak o kadar çok oyun var ki, koç hepsi ile oynamak ister.

Oldukça dürüst ve açık sözlü olmalarına rağmen kibar olmalarını beklememek gerekiyor. Sinirlidirler ama öfkeleri çok uzun sürmez.

Medical astrolojiye göre Koç burcu kafa ve vücudu temsil eder. Yüzdeki tüm darbeler, kabarıklıklar, sivilceler, çiçek hastalığı, çatlak dudaklar, polip, mantar hastalığı, felçler, baş ağrıları, migren ve kellik Koç burcu ile ilişkilendirilir.

YÜKSELEN KOÇ BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Bağımsız hareket edebilmeyi öğrenmek

Kendi değerini bilmek ve bunun farkında olmak

Kendi gücüne güvenmek, kendine güvenmek

Cesur olmak, gerektiği anda risk alabilmek

Önce sen yerine önce ben diyebilmeyi öğrenmek

Kendini başkalarının gözünden değerlendirmek

Her şeyin sürekli adil olmasını istemeyi bırakmak

Tek başına hareket edebilmeyi öğrenmeli

İkilemlerden, kararsızlıklardan kurtulmalı

Egolarını geliştirmeli

Kendi kişiliğini oluşturmalı, ayna görevi, ayna vazifesi görmekten vaz geçmeli

Kendi hakkını savunabilmeli

Kendi doğrularına inanmaktansa 'İyi' olarak bilinmenin daha çok tercih edilir olduğunu düşünür. Ama bu yanlış bir düşünce modelidir

Kendini bir başkası için kurban etmeyi bırakmalı, yeri geldiğinde öfkesini, kızgınlığını dile getirmeli

YÜKSELEN KOÇ BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Atak,

Vazgeçmeyen,

İnatçı,

Özgüveni olan,

Adrenalin peşinde,

Enerjik,

Olayları başlatan,

Öncü,

Hemen aksiyon alan,

Girişimci,

Risk alabilen,

Açık fikirli,

Rekabetçi,

Çabuk öğrenen,

Neşeli

YÜKSELEN KOÇ BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ