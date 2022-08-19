Yükselen Boğa Özellikleri! Yükselen boğa kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen boğa erkek özellikleri!

Yükselen boğa özellikleri! Kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca "yükselen burç" adı verilir. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen boğa özellikleri nelerdir? Yükselen boğa kadını fiziksel özellikleri, yükselen boğa erkek özellikleri, yükselen boğa dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen boğa burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN BOĞA ÖZELLİKLERİ

Yükselen boğa burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Boğa burcu, devamlılığın, sağlamlığın burcudur. Arenada matadorların ilk işi, bir boğayı gösteriye hazırlamak için önce sinirlendirmeleri gerekir. Boğa kızacak ki atağa geçsin ve şov başlasın. İşte boğa insanı da buna benzer. Kolay kolay sinirlenmez fakat sinirlendiği zaman bir Koç burcu gibi esip geçen değil, toprağa bastığı zaman iz bırakan bir enerji ile sinirlenir. Bir boğa burcu kişini kızdırmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum, bir boğa olarak!

Boğayı Venüs yönetir. Bu yüzden aslında öyle kavgayla, patırtıyla, gürültüyle işi olmaz. O elle tutulur somut güzellikler peşindedir. Dokunabildiği, hissedebildiği güzellikleri sever. Mesela tadı güzel yemekleri, ağızda hoş bir esans bırakan şarapları, yattığı zaman yumuşaklık hissettiği yatağı, dokunduğu zaman içini titreten bir teni. Boğa fiziksel temasta olmayı bu yüzden çok sever. Dokunuyorum, güzel şeyler hissediyorum o zaman benim olmalı der.

İlkbahar zamanında doğada gördüğünüz güzel çiçekler, meyve veren ağaçlar, ben buradayım diyen bitki örtüsü hep boğanın işi. Zaten boğa toprak grubu bir burç olduğundan dolayı doğa ile iç içedir. Fakat bu kadar güzellik, keyif verici tablolar, hayatın somut yanları bir araya toplanınca karşınıza ağır hareket eden, çok acelesi olmayan, anın keyfini çıkarak ve o anın uzun sürmesi için elinden geleni yapan bir görüntü çıkıyor karşımıza.

Koç o enerjisi ile tüketirdi. Koçun tüketici enerjisinin yanında Boğanın oldukça üretici bir enerjisi vardır. Bu üretkenliği topraktan mahsul çıkarmasından tutun, güzel sanatlara kadar uzanan kocaman bir yelpazededir.

Koç ne kadar risk almayı ve rekabet ortamını seviyorsa Boğa bir o kadar rekabet ortamından kaçar ve risk almaktan hoşlanmaz. Elindekilerin devamlılığını sağlamaya çalışır. Risk almak beraberinde kayıpları da getireceğinden dolayı pek ilgilenmez. Ve tutucudur, elindekilerin devamlılığını getirmeye çalışırken bir yandan da onları sahiplenir. Sahiplendiği için de kriz zamanlarında tutucu yanları açığa çıkar. Evini, işini, birlikte olduğu kişiyi, yastığını, arabasını, arkadaşını, evinde ki saksısını güzel ve kendi himayesinde olan her şeyi sahiplenebilir.

Güvenilirdir. Evet, belki de bir boğayı tanımlayacak en güzel söz budur. Çünkü kendisi güvenmek ister ve bu yüzden etrafına güvenilir bir görüntü çizer. Ee zaten başlattığı işi bitiren, devamlılık sağlayan, sahiplenen, koruyan, güzelliklerden sorumlu ve bunlardan keyif alan birine kim güvenmez ki? Hani boğa ben güvenilirim demese bile otomatik olarak onun güvenilir olduğuna dair izlenimleri kendi veriyor zaten.

Fakat öyle esnek, yeniliklere açık, oradan oraya koşmasını beklememelisiniz. Zaman zaman takıntılı olabilir, hem toprak hem de sabit bir burç olduğundan ama Başak burcu gibi detaylarda boğulan bir takıntıdan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı yerlerden alış veriş yapabilir, yıllarca aynı evde oturabilir, aynı kişilerle arkadaşlık yapabilir, aynı manavdan sebze alır, aynı kuaföre gider hatta gittiği restaurantta aynı yerde oturabilir. Çünkü aynılık onda güven duygusu oluşturur, değişiklik ise tekrardan alışması ve öğrenmesi gereken bir süreçtir.

Tabii bu saydığım özelliklerini aşırısına sahip olanlar da var. Kişinin doğum haritasından bunu rahatça görebiliriz. Nasıl bir boğa olduğunu veya boğa özelliklerini hayatımızın hangi alanlarında nasıl kullandığımızı.

Medical astrolojiye göre; Omuzların başlangıcına kadar enseyi temsil eder. Boyun, boğaz kısmı. Lenflerde görülen tüberküloz, boğaz ağrıları, yağ kistleri, gözlerden ya da burundan boğaza akan akıntılar, bademcik iltihabı, boğaz bölgesinde ki kabarıklıklar boğa burcunun bilumum rahatsızlıklarıdır.

YÜKSELEN BOĞA BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Sadakatli olmayı öğrenmek

Kendi sınırlarının farkına varmak

Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerlemek

Sabır

İhtiyaçlara karşı saygı göstermek

Şükretmek

Bağışlamak

Devamlılığı sağlamayı öğrenmek

Krizler yaratmamaya çalışmak

Başkalarının değil kendi işinle ilgilenmek

İnsanları yargılamayı bırakmak

Aşırı tepkiler vermeyi bırakmak

Pire için yorgan yakmayı bırakmalı

Saplantılı davranışları bir kenara bırakmak

Huzur olmayı, huzurlu ortamlar yaratabilmeyi öğrenmeli

İyi beslenmeyi öğrenmeli

Ruhsal olarak kendine yetebilmeli, kendini tedavi edebilmeli

Başkalarının değil, kendi kaynaklarını yaratmalı

Büyü gibi şeylerden uzak durması gerekir.

Geriye dönüp asla bakmamayı öğrenmeli

Seks odaklılık yerine duygu odaklı olmayı öğrenmeli

YÜKSELEN BOĞA BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Sağlamcı,

Şartları koruyucu,

Pratik,

Rahatlığa ve güzelliğe düşkün,

Sabırlı,

Üretken,

Güven uyandıran,

İş bitiren,

Sadık,

Dayanıklı,

Koruyucu,

Kollayıcı

YÜKSELEN BOĞA BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ