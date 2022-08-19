Yükselen Başak Özellikleri! Yükselen başak kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen başak erkek özellikleri!

Yükselen başak özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen başak özellikleri nelerdir? Yükselen başak kadını fiziksel özellikleri, yükselen başak erkek özellikleri, yükselen başak dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen başak burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN BAŞAK ÖZELLİKLERİ

Yükselen yengeç burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Ürünleri toplama zamanıdır başak. Yaza girerken toprağa ekilenler artık büyüdü, olgunlaştı ve toparlanması gerek. Ardından toprağın dinlenme zamanı başlayacak. Yapılması gereken çok fazla iş var! İşte bu nedenle başak burçları oldukça çalışkan burçlardır. Onca ürünün toparlanması, kışa hazırlanması dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Yoksa birçok ürün mundar olabilir, kullanılamayabilir. Titiz, tertipli ve düzenli çalışmak başak burçları için ilk söylenebilecekler arasında yer alır.

Pratik zekaları ile ellerine aldıkları işleri en kısa ve en verimli yoldan nasıl yapılması gerektiğini çok iyi bilirler. İyi birer organizatördüler fakat Aslan burçları gibi, buyurgan, emir veren bir tavırla değil analitik, mantıklı zihin yapıları ile yaparlar bunu. Yaptıkları işte en iyi ve en mükemmeli arzuladıklarından dolayı zaman zaman oldukça eleştirel yaklaşabilirler.

Sağlık konularına, sağlıklarına, kendi formlarına oldukça düşkündürler. Hatta çantasından saat başı krem çıkarıp ellerini sürekli kremleyen birini görürseniz, burcu veya yükseleni başak olması kuvvetle ihtimaldir. O dışarıya karşı da her zaman iyi görünmek ister kendini çirkin, kılıksız ve iyi hissetmediği zamanlar sosyalleşmek istemeyebilir.

Oldukça aktif çalışan bir zihin kapasiteleri vardır. Sürekli analiz eder, neden-sonuç ilişkileri kurar ve oldukça zeki olabilirler. Konu iş olduğu zaman kuralcı ve disiplinlidir. Amaç duyguları oldukça gelişmiştir. Öncelikle hedef belirler, hedefe gidilecek en kısa yolu oluşturur ve sonrasında harekete geçerler. Planlı ve metodik davranırlar.

Yöneticileri Merkür'dür. Sayılar, hesaplamalar, iletişim, bilgi onlar için önemlidir. Fakat İkizler gibi bilgileri yüzeysel değil, konuya hakim olabilecek düzeydedir. Toprak grubu bir burçtur, bu yüzden maddi hayatın önemini bilirler. Tepki yaratmaktansa, var olan tepkiye karşılık vermeyi tercih ederler. Sabit değildirler, ortama, duruma, şartlara rahatlıkla uyum sağlayabilirler.

Düzenlidir, fakat onların düzen ve sistem anlayışı zaman zaman sizinkinden çok farklı olabilir hatta sizlere rahatsız edici bile gelebilir. Fakat başakların sizlerin çözmekte zorlanabileceğiniz sistemleri ve kafalarında hesapları vardır. Her işin üstesinden zekaları ile gelirler.

Yere basmayan fikirlerle uğraşmaz, gerçekçi ve somut olan şeylerle uğraşır. Dişil bir burç olduğundan dolayı bir iş yaptıkları zaman bunun fark edilmesini ve üzerinde konuşulmasını isterler.

İyi bir gözlemcidirler. Eğer haritalarında başka göstergeleri de var ise bu gözlemlerini yazım yolu ile başkalarına aktarabilirler. Değişken bir burç olduğundan dolayı, fikirleri ve düşünceleri değişen ortam ve şartlara göre yeniden şekillenebilir.

Girişken ve aktif olmadıkları gibi, kendilerini göstermeyi, sürekli göz önünde olmayı sevmezler. Mahremiyet onlar için çok önemlidir. Bu yüzden ikinci planda kalabilirler veya ikinci planda kalmayı tercih edebilirler.

Medical astrolojide; karın, kalın bağırsak, ince bağırsak ve diyaframı temsil eder. Kurtlar, kolit, bağırsak problemleri, karın kısmında ki tüm rahatsızlıklar onların yönetimindedir.

YÜKSELEN BAŞAK BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Grup çalışmalarına katılım göstermek

Düzenli olmayı, düzen getirmeyi öğrenmek

Kendine ait, özel rutinler yaratmak

Şefkat ve merhamet duygusunu geliştirmek

Analiz edebilmeyi öğrenmek

Ayrıntıları fark edebilmek

Mağdur psikolojisini, her kötü şeyin senin başına geliyor modunu bırakmalı

Plan yapmayı öğrenmeli

Gerçeklerden kaçmamak, onlarla yüzleşebilmek

Kendine güvenmeyi öğrenmek

Vazgeçmeyi, zor anlarda kaçmayı bırakmalı

Yetersizlik duygusuna teslim olmamak

Neyin fantezi-neyin gerçek olduğunun farkına varmalı

YÜKSELEN BAŞAK BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Çalışkan,

Pratik zihin,

Bilgiye önem veren,

En iyisi için çabalayan,

Sistemli,

Rasyonel,

Detaylara hakim,

Zeki,

Düzenli,

Sakin,

Temkinli

YÜKSELEN BAŞAK BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ