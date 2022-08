Yükselen Balık Özellikleri! Yükselen balık kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen balık erkek özellikleri!

Yükselen balık özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen balık özellikleri nelerdir? Yükselen balık kadını fiziksel özellikleri, yükselen balık erkek özellikleri, yükselen balık dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen balık burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN BALIK ÖZELLİKLERİ

Yükselen balık burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Bir ortamda biri balık burcu olduğunu söylediği zaman çoğu insanın yüzünde hemen bir acıma, merhamet ifadesi belirir. Aslında tam olarak haksız da sayılmazlar. 2 yöneticili bir burç klasik astrolojiye göre Jüpiter modern astrolojiye göre ise Neptün. Jüpiter'in iyimserliği Neptün'ün yaratıcılık ve hayal gücü birleşmiştir bu burçta.

Hassastırlar ve kolay kolay çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılmazlar. Çünkü onların hayata baktığı pencere realist değil, onlar olayları manevi tarafları ile görmeye çalışırlar. Oldukça yaratıcı, hayal güçleri geniş, merhametli bir yapıları vardır. Arada bir balıkların bir başkası tarafından silkelenmesi gerekir dünyaya dönmeleri için, çünkü bu kadar iyimserliği kaldırabilecek bir düzende yaşamıyoruz.

Sezgileri çok kuvvetlidir ama sezgilerini aktarma konusunda objektif olmakta zorlanabilirler, çünkü birilerini kırmak, incitmek isteyecekleri en son şeydir. Kova bireysel bir burçtu, toplum içinde bireyselliğini korumasını bilirdi ama balıklar bütünleşme arzusu içindedir. Amaçları bütünle bir olma, bütünleşme, ilahi olanla yakınlaşmadır.

Bilinçaltları çok doludur. Hayatlarında zaman zaman yüzleşmek zorunda oldukları durumlarla karşılaşırlar. Bunlar korkuları olabilir, görmek istemediği gerçekler olabilir. Fikirler ve düşünceleri değişken olabilir. İkonasında her 2 yöne doğru giden balıkla simgelenir. Ne yöne gideceği konusunda, ne karar vereceği konusunda zaman zaman kaoslara düşebilirler.

Alıngandırlar, bir balığın her an neye kırılacağını kestirebilmek zordur, sizin önemsemediğiniz bir kelime veya şaka onların alınması ve üzülmesi için yeterli olabilir. Bu yüzden bir balığın tepkilerini kestirmek zaman zaman zordur. Romantiktirler. İsyan edici olmaktansa yaşanan her şeyin, hayata gelişlerin bir sebebi olduğunu düşünür ve kabullenici bir davranış sergileyebilirler.

Duyguları çok yoğundur. Bu duyguları kendi içinde yaşayabilir paylaşmayabilirler. Duygusal olarak kendilerini güvende hissetmek onlar için çok önemlidir. Kolay kolay da kimseye güvenmezler.

İnisiyatif almak, girişimci olmak, etki yaratmak onlara göre değildir. Yapmaları gerektiği kadarını yaparlar, genel olarak tembeldirler. İnançları konusunda kuvvetlidir, ruhsal konuları, dini konuları araştırmayı, bilgi sahibi olmayı severler. Fikirleri, düşünceleri, zihinlerini toparlanmakta bazen zorlanabilir ve unutkan olabilirler.

Empatik değil sempatik bir burçtur. Sadece sizin ne yaşadığınız ve ne hissettiğinizi anlamakla kalmaz, aynı duyguyu ve düşünceyi sizinle beraber yaşayabilirler.

Medikal astrolojiye göre; ayakları yönetirler. Ayaklarda çıkan tüm rahatsızlıklar, gut hastalığı, mantarlar, romatizmalar, ağrılar, balgamlar, kabuklu yaralar, rutubetten kaynaklı rahatsızlıklar, soğuk algınlıkları balık burcu hastalıkları arasında yer alır.

YÜKSELEN BALIK BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Yargılamayı bırakmalı

Şefkat ve Merhameti öğrenmeli

Yaşamın ruhsal, spiritüel yolu ile ilgilenmek

Endişeleri bırakmalı

Ayrıntılara takılıp kalmaktan ilerleyememek

Sürekli hata aramaya çalışmayı bırakmalı

Esnek olabilmeyi öğrenmeli

Tevekkül edebilmeli

Yeri geldiğinden vazgeçmeyi de öğrenebilmeli

Sezgilerine güvenmeyi öğrenmeli

YÜKSELEN BALIK BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Hayalci,

manevi tarafı kuvvetli,

merhametli,

fedakar,

sanatsal,

sezgisel,

inançlı,

esnek,

romantik,

duygusal,

sempatik-empatik

YÜKSELEN BALIK BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ