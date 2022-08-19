Yükselen Aslan Özellikleri! Yükselen aslan kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen aslan erkek özellikleri!

Yükselen aslan özellikleri! Kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca "yükselen burç" adı verilir. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen aslan özellikleri nelerdir? Yükselen aslan kadını fiziksel özellikleri, yükselen aslan erkek özellikleri, yükselen aslan dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen aslan burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN ASLAN ÖZELLİKLERİ

Yükselen aslan burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Artık yaz geldi, havalar ısındı, tatiller başladı, deniz sezonu açıldı, miskinlik, tembellik diz boyu. Doğanın renkleri artık daha canlı, daha parlak. Her şey adeta ben buradayım dermişçesine sergileniyor. Aslan burcu için ilk akla gelenler bunlar. O canı istemediği, çekmediği sürece çalışmayı sevmez, hayatın tatlı, renkli, eğlenceli, parlak taraflarıyla ilgilenmeyi sever.

Bir söz vardır "Aslan yattığı yerden belli olur" diye. İşte aslan burçlarımıza bu söz cuk oturmakta. Sabit bir burç olduğu için oradan oraya koştursun etsin sevmez. Yattığı, serildiği yerden olayları seyretsin, her şeyin merkezinde olsun ve oturduğu yerden olayları yürütsün. Yalnız olayları yürütürken de "ben buradayım" edasıyla gözleri sürekli üzerine çeksin. Güneş, astrolojide ego demektir ve aslanın yöneticisidir. Bu yüzden aslan ve ego kelimelerini hep bir arada duyarız. İlgi görmeyi, iltifat almayı, pohpohlanmayı bu yüzden severler. Aslan burcunun egolarını okşadığınız sürece onun en sakin hali ile zaman geçirebilirsiniz ama ne zaman eleştirmeye kalksanız, pençelerini çıkartıp, kükremeye başlayabilir.

Ateş elementine bir burç olduğundan, sıcak ve spontane ilişkiler kurar. Eril bir burçtur, bu yüzden gizli saklı hareket etmez veya içine atmaz, ne hissediyorsa ne düşünüyorsa direk söyler. Yalnız bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilir. Çünkü öncelik her zaman onun egosu ve nasıl hissettiğindedir.

Sosyaldir, eğlenmeyi, eğlenceyi, spot ışıkları altında olmayı sever. İtibar ve güç kazanmak onlar için önemlidir. Bu sayede merkezde olmaya devam edebilirler. Yengeç gibi duyguları ve hareketleri değişken değildir. Söylediği ve yaptığı şeyde nettir. Mevcut düzenin korunmasını ister.

İyi yönetici olmalarının yanı sıra iyi birer organizatördürler. Çok rahat çekip, çevirir, insanları bir araya getirir bir şeyler sunarlar. Özellikle işin içinde, keyif, mutluluk, eğlence var ise yaptıkları organizasyonda daha çok başarılı olurlar. Çok kolay sinirlenmezler fakat sinirlendikleri anda sesleri, hareketleri sizi şaşırtan derecede ön plana çıkar. Sadece eğlence, keyif verici anlar, yöneticilikleri ile merkezde olmayı değil, kızdıkları zaman da merkezde olmayı, gözleri üzerine çekmeyi çok rahat başarırlar.

Cömert ve eli açıktır. Gizlemeyi, saklamayı sevmezler, paylaşırlar ama hainlik hissettikleri anda güçlü bir düşmana dönüşürler. Lüks ya da lüks gibi görünen, kendini gösteren, vitrin olarak çekici, renkli, ışıltılı şeyleri severler.

Kendine güvenleri tamdır ve eline aldıkları işi bitirene kadar bırakmazlar. Olayları değerlendirirken objektiftirler, dürüstlük onlar için çok önemlidir fakat oldukça hırslıdırlar. İnandıkları konu ne ise sonuna kadar iddialı bir şekilde savunurlar. Yenilgi kelimesi onların lügatinde yer almayan kelimelerden bir tanesidir.

Medical astrolojiye göre; Üst mideyi, kalbi, sinirleri, sırtı be sırtın 2 yanını, dolaşım sistemiyle ilgilidir. Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflarını ilgilendiren tüm hastalıklar, sırt ağrısı, kalp çarpıntısı, kalp sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma aslan burcunu ilgilendiren başta gelen rahatsızlıklardır.

YÜKSELEN ASLAN BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Bireysel olmayı öğrenmeli

İsteklerinin peşinden gidebilmeli

Özgüveni geliştirmeli

Risk almayı öğrenmeli

Yaşamdan zevk almayı öğrenmeli

Baskıya boyun eğmeyi bırakmalı

Dışarıdan motivasyon beklemek yerine kendi iç dinamiklerini kullanmak

Eyleme geçmede geç kalmak

Yüzleşmelerden kaçmayı bırakmak

Aşırı ayakları yere basmayan hayallerden kaçabilmeli

Sevmeyi öğrenmeli, kalbini açık tutmalı,

Beyin- kalp uyumunu öğrenmesi gereklidir, her şey mantıkla çözülmez

Düşünceler mi hisler mi ikilemine çözüm bulmalıdır

YÜKSELEN ASLAN BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Lider,

Yönetici,

Paylaşıma açık,

Asil,

Vizyoner,

Dışa dönük,

Sadık,

Güvenilir,

Hırslı,

Eğlenceli,

Eğlenceyi seven,

İdare eden,

Yaratıcı,

Spontan

YÜKSELEN ASLAN BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ