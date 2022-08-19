Yükselen Akrep Özellikleri! Yükselen akrep kadını ve erkeği özellikleri nelerdir? Yükselen akrep erkek özellikleri!

Yükselen akrep özellikleri! Yükselen burç, batı astrolojisinde, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Doğum haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. Peki, Yükselen akrep özellikleri nelerdir? Yükselen akrep kadını fiziksel özellikleri, yükselen akrep erkek özellikleri, yükselen akrep dış görünüş merak ediliyor. İşte, Yükselen akrep burcu özellikleri haberimizde...

YÜKSELEN AKREP ÖZELLİKLERİ

Yükselen akrep burcu özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: Sıra Zodyak'ın pek sevilmeyen, korkulan burcuna geldi sıra. Akrep dönemi doğa artık iyice kışa hazırlanmış olur, hava sıcaklıklarında hissedilen bir düşüş ve yağışlar başlar. Hem havada hem doğada canlı renkler yerine koyu renkler hakim olmaya başlar. Bu giydiğimiz kıyafetlere de yansır.

Akrep sezgileri güçlü bir burçtur. Olayları önceden hissedebilir, sezebilir. Gizemli, mistik bir havası vardır. Rüyaları çıkabilir, fal bakabilir veya farklı metotlar kullanarak olaylar hakkında haber verebilir. İçsel motivasyonları oldukça yüksektir.

Yaşadıkları, karşılaştıkları her şeyi ciddiye alırlar. Gözlemleme yetenekleri sayesinde bir olaya birden çok farklı bakış açısı geliştirebilirler. İyi birer araştırmacı olup, uğraştıkları işlerde uzmanlaşabilirler. Onlar için hakimiyet oldukça önemlidir. Bir konuya, kişiye, olaya ne kadar hakim olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler.

Siz farkında olmadan o birçok şeyi çoktan yapıp bitirir. Gizlilik içinde hareket etmeyi severler. Bu yüzden her an nasıl bir sürprizle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Fakat onun bir konuyu veya işi ele alıp bitirmesi için önce size sonra o konuya inanması gerek. İnanmadığı, güvenmediği hiçbir konu için kolay kolay enerji harcamazlar.

Gücü severler. Güç onlar için bir nevi kendini koruma kalkanıdır. Bu gücün kaynağı maddi olabilir, çalıştıkları iş üzerinde ki hakimiyetleri olabilir veya birlikte olduğu kişi olabilir. Güçlerini ortaya koyabildikleri her alan onların zafer alanı gibidir adeta. Güç ve kontrol onların anlatan anahtar kelimelerdir. Eğer bir akrebi yaralar, ihanet eder, zarar verirseniz büyük bir gizlilikle hareket ederek, beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir şekilde sizden bunun acısını çıkartabilir.

Hayatlarında sürekli krizlerle mücadele edebilirler, oldukça dayanıklıdır ve her defasında sıfırdan başlayacak güce sahiptirler. Fakat sabit bir burç olduğundan dolayı şartları ve koşulları ellerinden geldiğince korumaya çalıştıklarından bu sıfırdan başlama meselesi bir zaman sonra onlar için çok sıkıcı bir hale gelebilir.

Bir akrep durup dururken ortalığı velveleye vermez veya tepki göstermez. Kendi halinde bırakırsanız sessiz, sakin, ağır başlı olduğunu düşünürsünüz. O var olan olaylar üzerine tepki geliştirir. İlginç bir çekicilikleri vardır. Etkiye açık biriyseniz mıknatıs gibi onlara çekilirsiniz.

Detaycıdırlar ama başak burcunun verdiği bir detaycılıktan bahsetmiyorum, onlar her şeyi bilmek, öğrenmek isterler. Bir konunun bütün detaylarını. Kolay kolay vazgeçen, pes eden insanlar değildirler, hatta inandıkları, savundukları konunun sonunda zarar bile göreceklerini bilseler sonuna kadar gitmekten korkmazlar. Çünkü vazgeçmek, bırakmak onlar için adeta bir kayıp, yenilgi gibidir. Bu yönleri ile hem ilişkilerinde hem uğraştıkları konulara tutku ile bağlanırlar. Özellikle duygusal ilişkileri onlarda takıntı haline gelirse zarar görme ihtimalleri yüksek olur.

Güvenilirdirler, kolay kolay bilgiyi paylaşmazlar. Sır saklamayı çok iyi bilirler. Ketumdurlar. Soğuk bir görünüşleri vardır. Hayatlarına girebildiğiniz anda ise sizi oldukça sahiplenirler ve korurlar.

Medical Astrolojiye göre; cinsel organlar, hayalar, mesane, kadınsal organlar akreple ilişkilendirilir. Mesanede kum, taş, anüste çatlaklar, fistüller, bel soğukluğu, istemsiz ve nedensiz ereksiyon, rahim hastalıkları, cinsel hastalıklar akrep burcu ile bağlantılıdır.

YÜKSELEN AKREP BURCUNUN HAYATTAKİ AMAÇLARI

Özgüvenli,

Mücadeleci,

Risk alan,

Sezgileri kuvvetli,

Nüfuz edebilen,

Gizemli,

Dayanıklı,

Çekici,

Araştıran,

Tutkulu,

Krizle mücadele edebilen,

Şartları korumaya çalışan

YÜKSELEN AKREP BURCUNUN OLUMLU YÖNLERİ

Kötü huylu,

Aşırı cinsellikle ilgili,

Bencil,

Kriz yaratan,

Paranoya,

Uç noktalarda yaşayan,

Kindar,

Kalpsiz,

Zarar veren

YÜKSELEN AKREP BURCUNUN OLUMSUZ YÖNLERİ