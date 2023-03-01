Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Yüksel Yıldırım kimdir? Yüksel Yıldırım ne kadar bağış yaptı? İşte detaylar...

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Canlı yayına katılarak bağış yapan Yüksel Yıldırım'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Yüksel Yıldırım kimdir? Yüksel Yıldırım ne kadar bağış yaptı?Detaylar haberimizde...

OMUZ OMUZA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Omuz Omuza" Kampanyası 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. A Spor, beIN Sports, Spor Smart, sportstv, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayınla bugün başlayacak.

YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR?

Yüksel Yıldırım, Türk mühendis, iş insanı, ve spor yöneticisi. Yıldırım Holding icra kurulu başkanı, Samsunspor Futbol Kulübü sahibi, yönetim kurulu başkanı ve Samsunspor Kulübü başkanıdır.Yıldırım, 2018-19 sezonu öncesinde kulübün eski başkanı İsmail Uyanık ile birlikte maddi zorluk içerisinde bulunan Samsunspor'u yönetmeye talip olmuştur. 2 Haziran 2018'de yapılan genel kurul ile Samsunspor başkanlığına yeniden İsmail Uyanık seçilmiş ve kulübün şirketleştirilmesi kararı alınmıştır. 8 Ağustos günüyse Samsunspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi kurulmuş, Yüksel Yıldırım ve abisi Ali Rıza Yıldırım'ın ortaklığında şirketin %67 hissesi Yıldırım Holding'e ait olmuştur. Ancak Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım temmuz ayında çekilmiş ve %67 hisse Yüksel Yıldırım'a geçmiştir. 12 Kasım 2019'da İsmail Uyanık'ın yaptğı basın toplantısı ile şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını, hisselerini ise devrettiğini açıklaması ile birlikte Yıldırım kulübün tüm hisselerinin sahibi olmuştur. Yüksel Yıldırım günümüzde Samsunspor Futbol Kulübünün tek sahibi ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyken 20 Şubat 2020 tarihinde Samsunspor Kulübünün de başkanlığına seçilmiştir.

YÜKSEL YILDIRIM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Yüksel Yıldırım Omuz Omuza kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.