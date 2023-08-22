Yüksel Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımlı? Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi!

Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yüksel Yıldırım kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımlı, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Yüksel Yıldırım ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yüksel Yıldırım geliyor. Peki, Yüksel Yıldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımlı? Samsun spor'un sahibi Yüksel Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR?

Yüksel Yıldırım (24 Mayıs 1961, Hafik), Türk mühendis, iş insanı ve spor yöneticisi. Günümüzde Yıldırım Holding'in icra kurulu başkanı olmakla birlikte krom, kömür, limancılık ve spor gibi çeşitli sektörlerde yatırımları bulunmaktadır.

Yaşamı

İlk yılları ve eğitimi

Yüksel Yıldırım, 24 Mayıs 1961'de Sivas'a bağlı Hafik ilçesinde doğmuş ve İsmail adı verilmiştir. İlçede bakkal ve manifatura dükkânı ile bir han sahibi olan babası Garip, Samsun'da bulunan akrabalarının ortak iş yapma teklifini kabul ederek dükkânlarını ve hanını satarak 1963'te ailesiyle birlikte Samsun'a göçmüş, demir ile çimento ticaretine atılmıştır. 6 yaşına geldiğinde okula yazdırılmak istenmesine karşın yaşı küçük olduğundan bu yapılamamış, bunun üzerinde Sivas'ta muhtar olan dayısının kendisine yeni bir nüfus cüzdanı çıkarmasıyla 6 yaşında okula başlamıştır. Bu yeni hazırlanan nüfus cüzdanında doğum tarihi 1 Ocak 1960 olarak gösterilmekte, ad hanesinde ise Yüksel yazmaktaydı. İlk eğitimini Gazi İlkokulunda, orta eğitimini Mihatpaşa Lisesinde ve liseyi ise 19 Mayıs Lisesinde tamamladıktan sonra 1978'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine kaydını yaptırdı. 4,5 yıllık üniversitenin arından dil eğitimi almak için San Francisco'ya yerleşti, 1985'teyse 4 yıl sonra bitireceği Oregon Eyalet Üniversitesinde robotik üzerine yüksek lisans yapmaya başladı.

Amerika'da bulunduğu süreçte evlenerek Zeycan Rochelle ve Jasper Sinan olmak üzere iki çocuk babası oldu.

İş yaşamı

Eğitimini sürdürürken yaptığı iş başvurularından sonuç alamaması üzerine Çinli ve Hint arkadaşlarının tavsiyesiyle Robert ön adını aldı ve bu şekilde PACECO adlı firmada iş buldu. Beş yıl burada çalıştıktan ve evlendikten sonra ailesinin ısrarı ve askerlik yükümlülüğü nedeniyle Türkiye'ye döndü. Askerliğini tamamladıktan sonra aile şirketi adına Rusya'dan kömür ithal ederek kısa sürede Amerika'daki yıllık gelirinin üzerinde kazanç sağlamasının üzerine mesleği mühendisliği bırakarak ticarete atıldı. 1995 yılında İsmail Erkurt Tutu'nun aracılığıyla o sırada kulüp başkanı olan İsmail Uyanık ile tanıştı ve 1998'e kadar Samsunspor yönetiminde yer aldı. Bu yıllarda Rusya'daki ticari ilişkilerini geliştirdi ve kömür ticaretini büyüterek yanına hurda ticaretini de ekledi.

Rusya'yla ticarette kömürü taşımak için YILMAR şirketiyle gemicilik sektörüne de giren Yıldırım'ın YILYAK firması Türkiye'deki en büyük kömür firması olurken 1997'de çimento, 2001'de ise demir ticaretinden kârlılığın azalması nedeniyle çekildi. Türkiye'de kömür sektörünün büyüyüp kârların artmasıyla anlaşmalı olduğu Rus firması YILYAK ile ortaklığını bozarak tek başına pazarda yer almaya başlamış, buna karşı cephe almalarının ardından Rus kömür üreticileri YILYAK'a kömür satışını durdurmuştur. Yıldırım buna cevaben Çin'den kömür ithal ederek işlerini sürdürmüştür. Sedef Limanı ile Alemdar Limanı'nı satın alarak limancılık işine YILPORT markasıyla giriş yapan Yıldırım; Gemlik Gübre Fabrikası satın alımı ile YILFERT'i kurarak gübre, Eti Krom özelleştirmesi ile de YILMADEN'i kurarak madencilik sektörüne girmiştir.

İki kardeşi ile birlikte 5 holdinge bağlı 30'un üzerinde firmanın yöneticisi olan Yüksel Yıldırım, Forbes verilerine göre $500 milyonluk kişisel servetiyle Türkiye'nin en zengin insanları arasında olup 2017 yılında Shechtman Uluslararası Liderlik Ödülü'nü almıştır.

Samsunspor başkanlığı

Yıldırım, 2018-19 sezonu öncesinde kulübün eski başkanı İsmail Uyanık ile birlikte maddi zorluk içerisinde bulunan Samsunspor'u yönetmeye talip olmuştur. 2 Haziran 2018'de yapılan genel kurul ile Samsunspor başkanlığına yeniden İsmail Uyanık seçilmiş ve kulübün şirketleştirilmesi kararı alınmıştır. 8 Ağustos günüyse Samsunspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi kurulmuş, Yüksel Yıldırım ve abisi Ali Rıza Yıldırım'ın ortaklığında şirketin %67 hissesi Yıldırım Holding'e ait olmuştur. Ancak Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım temmuz ayında çekilmiş ve %67 hisse Yüksel Yıldırım'a geçmiştir. 12 Kasım 2019'da İsmail Uyanık'ın yaptığı basın toplantısı ile şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını, hisselerini ise devrettiğini açıklaması ile birlikte Yıldırım kulübün tüm hisselerinin sahibi olmuştur. Yüksel Yıldırım günümüzde Samsunspor Futbol Kulübünün tek sahibi ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyken 20 Şubat 2020 tarihinde Samsunspor Kulübünün de başkanlığına seçilmiştir. Samsunspor, aynı sezon sonunda 2. Lig şampiyonu olarak üst lige yükselirken iki sezon sonra aynı başarıyı bu sefer 1. Lig'de tekrarladı ve kulüp Süper Lig'de yer edindi.

Samsunspor'un yetiştirici kulübü olarak Türkiye içinde ve dışında çeşitli kulüpleri satın alma görüşmeleri yapan Yıldırım, kurduğu spor yatırımı şirketi Amissos kanalıyla ilk satın alımını Fransa'da yaptı ve Dunkerque'ün %85 hissesini satın alarak yeni sahibi oldu.