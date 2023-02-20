Yüksel Yalova kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yüksel Yalova geliyor. Peki, Yüksel Yalova kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Yüksel Yalova'nın hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...

Yüksel Yalova'nın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Prof. Dr. Yüksel Yalova kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

YÜKSEL YALOVA KİMDİR?

Prof. Dr. Yüksel Yalova (d. 13 Ağustos 1955, Aydın), Türk avukat, spor yöneticisi, akademisyen ve siyasetçi. Aydınspor eski Başkanı, Aydın eski Milletvekili, eski TBMM Başkanvekili, eski Devlet Bakanı. Oyuncu Melike İpek Yalova'nın babasıdır. Aydın'da kendi adının verildiği, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adında bir okul ile Aydın'ın Çine ilçesinde de ilçe stadyumu vardır.

Biyografisi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nı bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde master ve doktora derecesi aldı. Siyaset Bilimi ve Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yaptı, Fransa'da Nice Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Spor yaşamı

1998-2001 yılları arasında Aydınspor Kulüp Başkanlığı yaptı.

Siyasal yaşamı

1991-2002 yılları arasında XIX., XX. ve XXI. Dönem Anavatan Partisi Aydın Milletvekili olan Yalova, 1999-2000 yılları arasında TBMM Anayasa ve Dışişleri Komisyonu Asli Üyesi ve 1999-2001 arasında da Devlet Bakanı görevlerinde bulundu, 2001-2002 yılları arasında da TBMM Başkan Vekilliği yaptı.

Akademik Kariyeri

Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Fransız Kültür Derneği Başkanlığı ve hâlen devam etmekte olan Afrika Diplomatik Akademisi Başkan Yardımcılığı'nı da üstlenmektedir. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden olan Doç. Dr. Yalova, 2013 yılından itibaren bu üniversitede Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurarak ve hâlen müdürlüğünü yapmaktadır.

2021 Yılında Profesör olan Yalova, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına atandı. Prof. Dr. Yüksel Yalova, 1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren önemli katkıları olduğunu söyleyerek, aradan geçen uzun bir dönemin ardından Aydın'da olmanın kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek;

"Türkiye'de iletişim fakülteleri ve iletişimin durumuyla ilgili yakın dönemde çalışmalarımız oldu. Bu konuda İstanbul'da önemli bir çalıştay sonrasında medyanın geçirdiği evrim sonrası yeni dönem artık 'Trans Medya' olarak karşımızda durmaktadır. Bu kavramın idrakiyle fakültenin elinde bulunan radyo, televizyon ve diğer enstrümanları bu evrimin geldiği noktaya taşımak için çabalayacağız. Bunu yaparken Aydın'ı aşan bir yaklaşım içerisinde bulunacağız. Bunu yapacak kadroya sahibiz. Geldiğimde karşılaştığım tablo beni çok mutlu etti. Türkiye'deki diğer iletişim fakültelerinden çok daha iyi noktada ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in himayesinde, Aydın'a hizmet için Aydın'ı aşan bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.„

şeklinde açıklama yaptı.

Oyunculuk kariyeri

İstanbul Belediye Konservatuvarından mezun olan Yalova, Vali ve Entelköy Efeköy'e Karşı filmlerinde bakan rollerinde oynamıştır. Avlu dizisinde ise avukat rolü ile konuk oyuncu olarak yer almıştır.