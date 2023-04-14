Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yüksel Taşkın hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yüksel Taşkın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yüksel Taşkın hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yüksel Taşkın'ın hayatını araştırıyor. Peki, Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında, nereli? Yüksel Taşkın hangi partiden? Detaylar haberimizde.

YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?

CHP resmi internet sitesinde yer alan Yüksel Taşkın biyografisi şöyle;

"Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Öğrencilik yıllarımda Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nda aktif olarak çalıştım.

2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladım. 2015 yılında profesör oldum.

7 Şubat 2017'de Barış Bildirisine imza attığım gerekçesiyle üniversiteden ihraç edildim.

2011 yılında İstanbul CHP İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladım.

2018 yılında yapılan 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul delegesi seçildim.

Aynı yıl yapılan 36. CHP Olağan Kurultayı'nda Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan Parti Meclisi'ne seçildim.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul I. Bölge'den milletvekili adayı gösterildim.

Parti Okulu'nda Türkiye'de ve dünyada Sosyal Demokrasi konularında dersler veriyorum.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sürecinde İstanbul İl Başkanı'na bağlı Yerel Seçim Masası'nda aktif olarak görev yaptım.

37. CHP Olağan Kurultayı'nda (25-26 Temmuz 2020) Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan Parti Meclisi'ne ikinci defa seçildim.

2015-2018 yılları arasındaTürkiye'nin en eski düşünce kuruluşlarından birisi olan Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) yönetim kurulunda görev yaptım. Dış politikadan seçmen analizine kadar farklı konularda raporlar üretilmesine katkı sundum. Gençlere yönelik eğitim çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlendim.

Çalışma alanlarım olan Türkiye siyaseti; Türkiye'de Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu'da toplum ve siyaset; Gençlik ve siyaset konularında kitap ve makaleler yayınladım.

Kitaplarım: Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007); AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslamcılık ve Arap Baharı (İstanbul: Birikim Yayınları, 2013); (Suavi Aydın'la beraber) 1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014); Sosyal Demokrasi ve Din (Ankara: Bence Kitap, 2016); Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Ankara: Bence Kitap, 2016); (Begüm Uzun ve Demet Lüküslü'yle beraber) Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma (İstanbul: Tüses Yayınları, 2019)."