Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli?
Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Gömeç Belediye Başkan adayı olan Yüksel Kaplan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Yüksel Kaplan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
YÜKSEL KAPLAN KİMDİR?
Yüksel Kaplan, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Gömeç Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.