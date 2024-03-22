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Yüksekova polisi 4 bin öğrenciye siber suçları anlattı

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Yüksekova polisi 4 bin öğrenciye siber suçları anlattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan toplum destekli polisler, siber suçlar konusunda 4 bin öğrenciye eğitim verdi.

Türkiye'nin en uç sınırında görev yapan toplum destekli polisler, üstlendikleri görevle ilçede siber güvenliği de sağlıyor. Açıklamalarda bulunan Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Selman Beğde, "Amirliğimiz olarak 'Sanal Değil Gerçek' projesini hayata geçirdik. Bu proje ile günümüz popüler konularından siber suçlar, sosyal medya kullanımı ve güvenli internet kullanımı konularına değindik. Sizlerinde malumu özellikle siber suçlar konusunda son zamanlarda ilçemizde çok ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemiz genelinde tüm liselerde takribi 4 bin öğrenciye yönelik olarak bu projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle ilçemizde bir dizi seminerler verdik. Öğrencilerle bir araya geldik. Öğrencilerle bir araya gelmekten biz gerçekten çok keyif aldık. Bu konular önemli ve mühim konular gerçekten. Sizlerin de vasıtasıyla buradan tüm vatandaşlarımızın özellikle internette gezinirken daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Yüksekova Hakkari Güvenlik Eğitim Genel Güncel Haberler

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