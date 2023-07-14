Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde bulunan Orşe Şelalesi, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, 3 bin 500 rakımda bulunan şelaleyi ziyaret etti. İlçede doğa ve ekoloji ile ilgili faaliyetler yürüten dernek, turizmi canlandırmak için her hafta ilçenin değişik yerlerini gezerek Hakkari bölgesini tanıtmaya devam ediyor.

Yüksekova'nın saklı cenneti: Orşe Şelalesi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde bulunan Orşe Şelalesi, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, 3 bin 500 rakımda bulunan şelaleyi ziyaret etti. İlçede doğa ve ekoloji ile ilgili faaliyetler yürüten dernek, turizmi canlandırmak için her hafta ilçenin değişik yerlerini gezerek Hakkari bölgesini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, Orşe Yaylası'na geçerek Orşe Şelalesi'ne yürüdüler. Şelalede yüzüp serinleyen doğaseverler, 3 bin 500 rakımda dağların zirvesinde olan Terazin Gölü, Momin Gölü ve Karvan Gölü'nü gezip fotoğraflayan ziyaretçiler, Momın Gölü'nün efsaneleşen hikayesini de rehber İslam Gürdal'dan dinledi.

Yüksekova'nın saklı cennetini görmek için Kayseri'den geldiklerini belirten Fatma ve Zeynep Doğrusöz kardeşler, "Doğa tutkunları olarak dernek yetkilileriyle tanışıp Hakkari'nin 3 büyük gölünden olan Karvan Gölü'ne geldik. Her gördüğümüz yerde ayrı büyülendik. Buralar çok güzel, gelmek isteyen doğa tutkunlarına tavsiye ediyoruz" dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise her hafta bir bölgeyi tanıttıklarını ifade ederek, "Şu an olduğumuz bölge ilçenin en büyük şelalesini barındırıyor. Bizde doğaseverleri özellikle Yüksekova'nın saklı cennetine getirdik. El değmemiş doğa harikası Orşe Şelalesi, şu an dışarıdan gelen misafirlerimizi cezp etti. Arkadaşlar hem şelalede serinliyor hem de doyasıya fotoğraf çekiyor" ifadelerini kullandı.