MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il" açıklamasının ardından hangi ilçelerin il olacağı merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Yüksekova il mi olacak? Adana – Yüksekova il olacak mı? Yüksekova ne zaman il olacak, son durum ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yeni yüzyılında gücünü artırarak "100 il ve bin ilçeden" oluşan bir idari yapı inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahip olduğunu belirtmesi birçok farklı ilde sevinçle karşılandı. Peki, Yüksekova il mi olacak? Adana – Yüksekova il olacak mı? Yüksekova ne zaman il olacak, son durum ne?

YÜKSEKOVA İL Mİ OLACAK?

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.