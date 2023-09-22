Yüksekova'da tapu tahsil sorunu çözülüyor

- Yüksekova'da tapu tahsil sorunu çözüme kavuşuyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır çözülemeyen tapu tahsil sorunu çözüme kavuşuyor.

Bölgede yapılan imar planı revizyonuyla ilçedeki evler tapusuna kavuşuyor. İlk olarak ilçenin Esenyurt Mahallesinde bulunan tapu tespitinde bulunan ekipler, 10 günlük bir zaman diliminde 600 evin tapu işlemlerini bitirecek.

Çalışmayla ilgili daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yetkili kurumlarla görüşmeler yaptığını ifade eden Mahalle Muhtarı Selim Genç, ilçede yıllar önce hazine arazisine yerleşen vatandaşların, bu sene tabularına kavuşacaklarını belirtti. Genç, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız mera alanlarının hazine arazisine, hazine arazisinin de yerleşim alanlarına çevrilmesi konusuyla ilgili 2017 yılından beri görüşmeler yapıyorduk. Özellikle bu konu üzerinde durduk. Vatandaşımız yıllardır bu konuda mağduriyet yaşıyordu. Görüşmelerimiz sonuç verdi. Tapusu olmayan vatandaşlarımız tapularına kavuşacak. Mahalleli olarak çok mutluyuz. Bize bu hizmeti sunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Hizmetten memnun olduklarını belirten mahalle sakini Fesih Ertunç ise " Yıllardır bekliyorduk. Şükürler olsun ki artık tapularımıza kavuşacağız. Çok mutluyuz. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz" ifadelerinin kullandı.