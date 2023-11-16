Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sürücüler, kış lastiği uygulamasının başlamasına günler kala lastikçilere akın etti. Oto lastikçiler, yoğun bir döneme girdi ve vatandaşlar yaz tekerleklerinden kış tekerleklerine geçmek için iş yerlerine başvurdu.

Yüksekova'da lastikçilerin 'kış lastiği' mesaisi

HAKKARİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması günler kala Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sürücüler şimdiden lastikçilere akın etti.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sezona bağlı olarak yoğun bir döneme giren esnaf gruplarından biri de oto lastikçiler oldu. İş yoğunluğunun yaklaşık 16 gün kadar önce başladığını belirten oto lastikçi esnafı, vatandaşlar yaz tekerleklerinden, kış tekerleklerine geçmek için oto lastikçilerinin yolu tuttu. İlçede 30 yıldır rot balans ve lastik üzerine hizmet veren Ramazan Özdel isimli usta, ilçede soğuk havaları ve sezonun başlamasıyla araçların kış lastiklerine geçmek için iş yerinde yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

"Sürücülerimizi en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz"

Oto lastik ve rot balans ustası Ramazan Özdel, "Yüksekova'nın coğrafyasından dolayı rakımının yüksek olduğu için sürücüler araç lastiklerini erken değişim yapmaya başladı. Kış lastiği uygulaması normalde 1 Aralıkta başlıyor. Sürücüler lastiği seçerken doğru lastiği seçmesi gerekiyor. Genelde yumuşak ve vakumlu lastiği tercih ediyoruz. Sürücülerimizin şöyle bir yanılgısı var. Sadece ön iki lastiği değiştireyim yeterlidir mantığı var. Bu yanlıştır. Araç dört tekerlekli dördünü de değiştirmek gerekir. Özellikle hava sıcaklığının 8 derecenin altında seyrettiği dönemde yavaş yavaş değiştirmemiz lazım. Çünkü yaz lastiğinde bu düşük sıcaklıkta frenleme olmuyor. Sürküleme dediğimiz yaz lastiğinin yapısı gereği sıcağa endeksli bir lastik. Kış lastiği ise 8 derecenin altında kullanılan bir lastiktir. 16 gündür yoğunluk var iş yerimizde. Bizde vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Şu an 4-5 işlemden sonra takma işlemlerini yapıyoruz" dedi.