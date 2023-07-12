Hakkari ve ilçelerini gezecek 64 Iraklı turist için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve STK temsilcileri öncülüğünde toplantı gerçekleştirildi. Bölgeye turist çekmek için Irak ile görüşmeler yaptıklarını belirten Özgökçe, turizm birleşenlerinin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerine misafir edilecek Iraklılar için bir toplantı düzenlediğini söyledi.

- Yüksekova'da Iraklı turistler için heyecanlı bekleyiş

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerini gezecek 64 Iraklı turist için Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve STK temsilcileri öncülüğünde toplantı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve ilçede faaliyet gösteren bir grup esnaf, Irak'ta çeşitli temaslarda bulunmuştu. Hakkari il merkezi, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli için 'Uzak artık size daha yakın olacak' sloganıyla yola çıkan turizm birleşenleri, iki ülke turizminin gelişmesi için karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Irak devletinin farklı şehirlerinde bölge turizmi için çeşitli görüşmeler sağlayarak olumlu sonuçlar elde ederek Yüksekova'ya dönen turizm birleşenleri daha sonra Hakkari, Çukurca Yüksekova ve Şemdinli ilçesine misafir edilecek Iraklılar için bir toplantı gerçekleştirdi.

Bölgeye turist çekmek için Irak ile görüşmeler yaptığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Üzümlü Sınır Kapımızda 64 kişi giriş yapacak. Bizde bu misafirlerimizi güllerle karşılayacağız. Biz orada turizm acentelerini davet ettik. Irak'ın 6 kentinden 64 kişiyi Allah nasip ederse misafir edeceğiz. 3 gün konaklanmalı ve 4 günlük program düzenledik. İlk günü Hakkari ve Çukurca'da olacak. 2. gün Allah nasip ederse Şemdinli ilçemize gideceğiz. 3. gün Yüksekova'da tanıtım ve doğa harikası olan Sat Göllerine gidilecek. Son gün olarak onlara Hakkari'de bulunan Cennet ve Cehennem Vadilerini göstereceğiz ve ardında misafirlerimizi gümrük kapısına götürüp uğurlayacağız" dedi.

Bölgeyi tanıtmak için çalıştıklarını söyleyen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise "Önce İran çalışması, şimdi de Irak çalışmasına başladık. Biz önceden Irak'a gidip onları ziyaret ettik ve oradan 64 kişilik grubu buraya davet ettik. Şemdinli, Çukurca, Hakkari ve Yüksekova merkez olmak üzere onları burada gezdirip şehrimizi onlara tanıtacağız. Elimizde olanları onlara pazarlayacağız. Biz bunu yaparken bölgenin tamamında destek istiyoruz. Bu yurt dışı ve Avrupa ülkeleri gibi yerlere de info çalışmalarımız olacak ve devam edecek. İnşallah bu tür çalışmalar memleketimize hayırlar getirecektir" ifadelerini kullandı.