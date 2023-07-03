Yüksekova 5. Cilo Fest 15 bin kişiyi ağırladı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımdaki İkiyaka Dağları'nda gerçekleştirilen '5. Cilo Fest' 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Her sene olduğu gibi bu sene de Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı tarafından 'Cilo Fest' düzenlendi. El değmemiş doğasıyla ön plana çıkan Cilo Dağları ve Sat Buzul Göllerinde yapılan '5. Cilo Fest' renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde gelen vatandaşlar, Türkiye'nin en yüksek festivalinde 2 gün boyunca yapılan farklı etkinliklerle doyasıya eğlendiler. İkiyaka Dağları'nda yapılan 2 günlük Cilo Fest'te; rafting, kano, bisiklet, trekking, dalgıçlık, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, kampçılık, snowboard, flayboard gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

2 gün boyunca 3 bin 400 rakımda gerçekleştirilen '5. Cilo Fest', 15 bin kişiyi ağırladı.