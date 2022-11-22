Yüksek tansiyona iyi gelen besinler neler? Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü?

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Abacı, limon veya sarımsak tüketmenin kan basıncı üzerinde ciddi bir etkisi olmadığını belirtti. Peki, Limon ve sarımsak yüksek tansiyona iyi gelir mi? Limon tansiyonu düşülür mü, çıkartır mı? Limon ve sarımsak kan basıncını nasıl etkiler? Tansiyonu düşüren besinler nelerdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Yüksek tansiyon ilerleyen aşamalarda insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bir sağlık problemdir. Mutlaka uzmanlar eşliğinden tedavisi edilmelidir. Tansiyonu tespit edebilmenin tek yolu kan basıncını ölçmektir. Bu nedenle orta ve ileri yaşlarda kan basıncı düzenli aralıklarla ölçülmelidir. Peki, limon ve sarımsak kan basıncını nasıl etkiler? Tansiyonu düşürür mü çıkartır mı? Tansiyonu düşüren besinler nelerdir? Detaylar haberimizde...

LİMON TANSYONU DÜŞÜLÜR MÜ,ÇIKSRTIR MI?

Tansiyon için evde limon tüketilebilir. Ancak limonun yüksek tansiyona direkt bir etkisi yoktur. Limon suyu damarların tıkanmasına sebebiyet veren bazı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun için bir bardak suya yarım limon sıkılabilir. Ayrıca yoğurt ve ayran da yüksek tansiyonu düşürmek için tercih edilebilir.

SARIMSAK TANSYONU DÜŞÜLÜR MÜ?

Uzmanlar limon ve sarımsağın kan basıncı üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığını söylüyor. Kan basıncı yükseldiği sırada gerginsek bu gerginliği giderecek, bizi rahatlatacak herhangi bir yaklaşım kan basıncımızı düşürür. Örneğin, biz limon aldığımızda, sarımsak aldığımızda tansiyonumuzun düşeceğini düşünürsek, bir rahatlama hissederiz. 'Ben limon kullandım, tansiyonum düşecek' rahatlığı bile tansiyonu düşürür. Yoksa sarımsak ve limon gibi yöntemler ilaçlarla karşılaştırıldığında kan basıncında önemli bir düşme sağlamaz.

BÜYÜK VE KÜÇÜK TANSİYON NE DEMEK?

Büyük tansiyon (sistolik), kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınçtır. Küçük tansiyon (diasistolik) ise kalbin kan pompalamaya ara verdiği dönemdeki basınçtır. Büyük tansiyonun 140 mm Hg, küçük tansiyonun ise 90 mm Hg değerlerine ulaşması hipertansiyon sınırıdır.

YÜKSEK TANSİYON DAMARLARA NASIL ZARAR VERİR?

Tansiyonu kronikleşmiş ve düzenli tedavi almamış hastalarda yüksek tansiyon damar içindeki endotel dediğimiz tabakaya zarar veriyor. Buna bağlı olarak damar sertliği oluşuyor. Damar sertliği de kalp krizleri, felçler, böbrek yetersizliği ile sonuçlanabiliyor. Yüksek tansiyon özellikle aort denilen kalpten çıkan ana damarda balonlaşmaya (anevrizma) sebep olabiliyor. Aort damarında balonlaşma yırtılırsa maalesef ölümle sonuçlanabiliyor.

TANSİYON DÜŞÜREN BESİNLER NELER?

Kan basıncı yüksekliğinin tedavisinde kullanılan ilaçların yerini hiçbir şey tutmaz. Fakat bazı gıdalar tansiyon düşürmede fayda sağlayabiliyor. Sarımsak, içeriğinde allisin denen madde sayesinde tansiyon için yararlı olabiliyor. Allisin denen madden faydalanmak için mutlaka sarımsağın ezilmesi gerekiyor. Sarımsağı ezip 5-10 dakika bekledikten sonra tüketmek daha faydalı. Domates, içeriğindeki likopen sayesinde kalp damar hastalıkları için çok faydalı. Nar, içeriğindeki müthiş polifenoller sayesinde tam bir süper gıda. Mevsiminde her gün bir tane tüketmekte ciddi fayda var. Pancar nitrat zengini bir besin. Nitrat tansiyon düşmesi için önemli reaksiyonlarda rol oynuyor.