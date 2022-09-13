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Kariyerini Yüksek Mimar mesleği üzerine yapmayı düşünenler Yüksek Mimar maaşları ne kadar? Güncel zamlı Yüksek Mimar maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Yüksek Mimar maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

YÜKSEK MİMAR MAAŞLARI NE KADAR?

Yüksek Mimar maaşları 7.690 ile 20.280 arasında değişkenlik gösteriyor.