Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere internet müjdesi verdi. Buna göre, gençlere 1 hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Peki, Yüksek lisans öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verilecek mi?

Yüksek lisans öğrencilerine de ücretsiz 10 GB internet var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere internet müjdesi verdi. Buna göre, gençlere 1 hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Peki, Yüksek lisans öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verilecek mi? Detaylar...

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 10 GB İNTERNET VAR MI?

Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

EKİM AYINDA KULLANILMAYA BAŞLAYACAK

TRT Haber'in aktardığına göre, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.

HAT KENDİ ÜZERİNE OLACAK

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.